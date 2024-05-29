Antalya’da bayram tatili için otellerin yüzde 80’i doldu

Antalya, 2024’ün dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla 2 milyon 66 bin 962 yabancı turist ağırladı. İç pazardan da talep gören kentte, oWkulların 14 Haziran’da kapanacak olması dolayısıyla Kurban Bayramı tatili rezervasyonları hareketlendi. Hızlı başladıkları turizm sezonun çok iyi gittiğini, dört ayda 2 milyondan fazla turisti ağırladıklarını söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Bazı oteller geçen senenin çok üzerinde dolu, bazıları normal seviyede seyrediyor.

Özellikle Almanlar birinci sıradaki yerini koruyor. Nisan itibarıyla 540 bin Alman geldi. Geçen seneye göre yüzde 20’lik artış var. Rusya, yüzde 6’lık gerileme olmasına rağmen 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alıyor” diye konuştu. İngiliz pazarında yüzde 30’luk artış olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, Polonya’dan gelen turist sayısında da ciddi artış kaydedildiğini ifade etti.

İç pazarda da ciddi hareketlenme olacak

Bayram rezervasyonlarının çok iyi olduğunu ve şimdiden otellerin yüzde 80 dolduğunu belirten Saatçioğlu, “Çok iyi giden dış pazarın yanı sıra iç pazarda da ciddi hareketlenme olacak. O yüzden kendimizi rahat hissediyoruz. Otellerimizin bir bölümünü iç pazar için ayırdık.

Ramazan Bayramı tatili güzel geçti, Kurban Bayramı çok daha hareketli olacak. Bayramın yaz sezonuna denk gelmesi, havanın ısınmış olması avantaj sağlıyor. Bu yıl bayramlar arka arkaya geldi ve hepsi hareketliydi. Paskalya, Hollandalıların bayramı sonra Nevruz ve Ramazan Bayramı oldu. Kurban Bayramı tatili dolu dolu geçecek, turizme de doping etkisi yaratacak. Şu anda gidişat çok güzel” diye konuştu.

“Marka bölgeler yüzde 100 dolacaktır”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de bayramın turizmde yüksek sezona denk geldiğini söyledi. Bazı bölgelerde yer bulmakta zorluk yaşanabileceğini dile getiren Perçin, “Marka bölgeler yüzde 100 dolacaktır. Çok fazla rağbet görmeyen bölgelerin bile yüzde 75-80 dolmasını bekliyoruz. Almanya’dan da rağbet fazla. Özellikle Kaş, Kalkan’da şimdiden yer bulmak zor” dedi.

Tatil, bilet satışlarını artırdı

Biletbayisi.com, 14- 23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranlarını yayımladı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor. Otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul-Esenler Otogarı oldu. Açıklamada, Ankara-Antalya, İzmirMuğla ve İstanbul-Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığı belirtildi. Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı.