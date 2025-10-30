Antalya'da sezon bitmiyor

Antalya’da 2024 turizm sezonu rekorla kapanırken, kent kış aylarında da hareketli günler bekliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl 17 milyondan fazla yabancı turist hedefinin tutturulacağını belirterek, “Kasımın üçüncü haftasına kadar sezonun sürmesini istiyoruz. Aralıkta Noel, ardından yılbaşı ve Ortodoks Noel tatilleriyle birlikte futbol takımlarının kampları başlayacak, golf turizmi de tüm kış boyunca devam edecek” dedi.

Kavaloğlu, kış aylarında otellerin yaklaşık yüzde 15’inin açık kaldığını, turizmin 12 aya yayılması için sağlık, kongre, gastronomi ve spor turizmine yönelik projelerin sürdüğünü ifade etti. Antalya’nın İspanya ve Fransa gibi güçlü rakiplerle rekabet ettiğini, TGA’nın tanıtım faaliyetlerinin sezonun uzamasında önemli rol oynadığını söyledi.

Manavgat ve Side’de rezervasyonlar güçlü

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, temmuzdan itibaren beklenenin üzerinde turist ağırladıklarını belirterek, “Ekim ayı çok iyi geçti, kasım için de Rusya ve İngiltere’den rezervasyonlar sürüyor.” dedi.

Süral, Side Antik Kenti’nde başlatılan gece müzeciliği uygulamasının bölgeye ilgiyi artırdığını, bu sayede esnafın ve açık kalan otellerin kazançlı çıktığını vurguladı.