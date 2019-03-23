23 Mart 2019

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki işletmelerin, otellerin 12 ay açık kalmasını istiyoruz." dedi.

Ersoy, Isparta Valiliği'ni ziyaretinde Vali Ömer Seymenoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Bakan Ersoy, Valilik binasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Geleneksel Türk süsleme ve el sanatları" sergisini gezdi.

Ersoy, daha sonra Seymenoğlu ile valilik makamında görüştü.

Buradaki ziyaretinin ardından Tarihi Üzüm Pazar'ındaki esnaf ziyaretinde bulunan Ersoy, ikram edilen nar suyunu içti, tarihi pazarı gezerek, turistlerle de sohbet etti.

Ersoy, daha sonra AK Parti seçim standında bulunan Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı. Ersoy, burada oğlu için ilik bekleyen bir kadını da dinledi. Kadın, Bakan Ersoy'dan destek istedi.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Ersoy, İl Başkanı Osman Zabun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, yenilenmiş turizm hedeflerinin yakalanabilmesi için turizmin 81 ile yayılması gerektiğini belirterek, Türkiye genelinde gezilerin devam ettiğini, Isparta'nın kendine has özelliklerinin bulunduğunu vurguladı.

"Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz"

Isparta'nın en önemli özelliğinin, yılda 14 milyon yabancı turist çeken Antalya Havalimanı'na yakın bir noktada bulunması olduğunu aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizm bölgelerinde havaalanı olması yeterli değil, hava trafiğinin olması gerekiyor. Şu anda Antalya'ya çok yakın olması, yaklaşık 1,5 saatlik mesafede olması ve yılda 14 milyon yolcu alan bir merkeze yakın olması, Isparta'nın en büyük avantajı. O açıdan Isparta'nın turist potansiyelini çok hızlı bir şekilde tanıtıp, gerekli birkaç yatırımı yaparak bu trafikten pay almasını sağlamak mümkün. Her şeyden önce Antalya açısından da faydalı. Çünkü biz Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki işletmelerin, otellerin 12 ay açık kalmasını istiyoruz. Bu açıdan Isparta'nın doğa turizmiyle, kış turizmiyle etkisini düşündüğümüz zaman özellikle trafiğin az olduğu kış aylarında hava trafiğinin artmasında çok büyük fayda sağlayacaktır Antalya'ya."

Bakan Ersoy, ihtiyaç duyulan projeleri belediye başkan adaylarının kendine sunduğunu belirterek, "Biz kendileriyle beraber zaten seçimden sonra çok yoğun bir şekilde onların projelerini hayata geçireceğiz. Öncelikli olarak teleferik, Davraz ve doğa turizmiyle ilgili planlamaları olsun onları hızlı bir şekilde bakanlık olarak destek vereceğiz. Hak ettiği yabancı turist trafiği payını alması için gerekli katkıları bakanlık olarak yapacağız. Birkaç dokunuşla Isparta zaten çok iyi bir yol alabilir. İhtiyaç duyulan en büyük şey, hava trafiği ve Isparta'nın Antalya yakınında olması bu sorunu çözmüş oluyor. Gerisi de bizim birkaç dokunuşumuza bağlı. Onları da biz yapacağız ve halledeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA