Antalyalı denizciler çekek yerine çözüm bekliyor

26 Kasım 2019

ANTALYA - DTO Antalya Şubesi 21. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes ‘in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirdi. 2019 yılı Eylül ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından okunup onaylanmasının ardından, şubenin 2020 Gelir Gider Bütçesi de görüşüldü.

Hem doğusuna hem batısına

İlçelerde yaşanan sorunların ve görüş önerileri maddesi ile devam eden toplantıda ana konuların başında çekek yerleri konusu vardı. Başkan Çetin önümüzdeki dönem için hedeflerinin batı Antalya ve Doğu Antalya da yatçıların yararlanabileceği çekek yerlerinin oluşturulması olduğunu söyledi.

Çetin “ Bölgemizde en büyük sorunların başında yat bağlama ve çekek yerleri sorunu oluşturuyor. Batı Antalya ile Doğu Antalya’da üyelerimizin rahatlıkla kullanabileceği iki çekek alanı oluşturmak için bir çabamız var. Genel Merkezimize de bu konuyu iletiyoruz” dedi.

İklim değişiklikleri ve etkisi

Son dönen iklim değişiklikleri nedeniyle oluşan durumu da değerlendiren Başkan Ahmet Çetin, gelecek yıllarda bölgede, öncelikle doğanın sonrasında da Deniz Ticareti ve Deniz Turizminin iklimsel değişiklikler ile etkilenebileceğini ve bu konuda neler yapılacağı konusunda da şube olarak bir rapor hazırlamakta olduklarını da söyledi.