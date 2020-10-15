Antalya'ya en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geldi

15 Ekim 2020

Bu yılın ilk dokuz ayında Antalya, toplam 2 milyon 576 bin 537 yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Söz konusu turistlerin 1 milyon 831'ini Ruslar'dan, 448 bin 189'u ise Ukraynalılar oluştu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar dalış, spor ve golf turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentte, yılbaşından 30 Eylül'e kadar 2 milyon 576 bin 537 turist geldi.

Salgın sürecinde dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler, sırasıyla 1 milyon 831 kişiyle Rusya, 448 bin 189 kişiyle Ukrayna, 272 bin 386 kişiyle Almanya, 196 bin 695 kişiyle İngiltere oldu.

"Dünyada nadir tatilin yapıldığı bir destinasyonuz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sayılardan ziyade salgın döneminde turizm faaliyetinin yapılabilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu süreçte önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Atmaca, Türkiye'nin dünyada tatil yapılabilen nadir bir destinasyon olduğunu bildirdi. Rusların Antalya'yı çok sevdiğine değinen Atmaca, "Rusya hep birinci sırada yer aldı. Ruslarda müthiş bir Antalya sevgisi var. Antalya'nın ürün çeşitliliği, fiyat endeksi sayesinde bu sonuçlar ortaya çıktı." diye konuştu.

"Almanya da Türkiye'den vazgeçmeyen bir destinasyon"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise ekim ayının da güzel geçtiğini kaydetti. "Rusya ve Ukrayna'dan gelişler kışın da devam edecek, sezon kasım sonuna uzayacak. Bu güzel bir gelişme." diyen Kavaloğlu, "Almanya da önemli bir pazar. Uçuşların tamamen açılmamış olmasına rağmen Almanya, Türkiye'den vazgeçmeyen bir destinasyon. Almanlar, tatil sonrası ülkelerinde zor şartlarla karşılaşmalarına rağmen Türkiye'yi tercih etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA