Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu aştı

03 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Turist sayısında bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya, yılın 11 aylık döneminde 15 milyonu aşan turist sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Antalya Valiliğinden alınan bilgiye göre, Ocak-Kasım 2019 yılı döneminde Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 15 milyon 37 bin 331 olarak gerçekleşti. Kış döneminde de rekor kıran Antalya'ya 11 aylık dönemde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.73 arttı.



Bu dönemde de en fazla turist Rusya'dan geldi. Yılın 11 aylık döneminde Antalya'ya yüzde 16 artış ile 5 milyon 524 bin 160 Rus turist geldi. Milliyetlerine göre en fazla gelen turist sıralamasında yüzde 38.24 pay ile ilk sırada Rusya yer aldı.



Alman turist sayısı da yüzde 15.42 artışla 2 milyon 602 bin 725 olarak gerçekleşti. Milliyetlere göre dağılımda Almanlar yüzde 18.02 oranı ile ikinci sırada kendine yer buldu.Ukraynalı turist sayısı da aynı dönemde yüzde 12.13 artarak 802 bin 628'e ulaşarak üçüncü sırada yer aldı.

İngiliz turistlerin sayısı yüzde 11.76 artarak 705 bin 917'e ulaştı. İngilizler milliyetlere göre dağılımda ise yüzde 4,89 pay ile dördüncü kaldı.



Beşinci sırada yer alan Polonyalı turist sayısı 548 bin 730 olarak gerçekleşti. Milliyetlerine göre dağılımda ise Polonyalı turistlerin oranı yüzde 4.92'yi buldu. Hollandalı turist sayısı yüzde 10.78 artarak 430 bin 724'e, Romanyalı turist sayısı da yüzde 29 artış ile 251 bin 11 oldu. Milliyetlere göre dağılımda Hollanda 6. Romanya ise 7. sırada yer aldı.



KAZAK TURİST SAYISI DÜŞTÜ



Geçen yılın 11 aylık dönemine göre Kazak turist sayısında yüzde 4.86 düşüş yaşandı. Bu dönemde Antalya'ya 232 bin 403 Kazak turist ziyaret etti. Düşüş göstermesine rağmen Kazaklar sekizinci sırada kaldı.Çekya'dan gelen turist sayısı yüzde 38.33 artış ile 227 bin 308'e ulaştı.Çek turistlerin milliyetlere göre oranı yüzde 1,57 gerçekleşti.



İsveçli turist sayısı yüzde 7 artarak 196 bin 752'e ulaştı. İsveçli turistler yüzde 1,36 pay ile 10. sırada kendine yer buldu. Danimarkalı turist sayısı da yüzde 4.18 artış göstererek 190 bin 182 olarak gerçekleşti. Danimarkalı turistlerin oranı da yüzde 1.32 gerçekleşti.



SİYASİ KRİZLER ETKİLEMEDİ



Türkiye ile İsrail arasında zaman zaman yaşanan siyasi krizlere rağmen Antalya'ya gelen İsrailli turist sayısında 11 aylık dönemde yüzde 11 artış oldu. Antalya'ya 12 bin 662 İsrailli turist geldi. İsrailli turistlerin milliyetlere göre dağılımındaki pay ise yüzde 1.26 oldu.