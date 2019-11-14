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Ara tatil yabancı turizmciye yaradı

İlki bu hafta sonu başlayacak 'ara tatil' uygulamasında, düşük sezon nedeniyle daha ucuz olan yurtdışı turlarına talep üç kat arttı. Fiyatların arttığı iç turizm yurtdışına göre daha az tercih edilirken, sömestr’a ilgi azalmadı.

Ara tatil yabancı turizmciye yaradı
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