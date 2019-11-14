Ara tatil yabancı turizmciye yaradı
İlki bu hafta sonu başlayacak 'ara tatil' uygulamasında, düşük sezon nedeniyle daha ucuz olan yurtdışı turlarına talep üç kat arttı. Fiyatların arttığı iç turizm yurtdışına göre daha az tercih edilirken, sömestr’a ilgi azalmadı.
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