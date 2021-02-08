Aralık ayı konaklamaları son 9 yılın en düşüğünde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki konaklama tesislerinin Aralık 2020 dönemi konaklama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye çapında bakanlık ve belediye belgeli tesisleri ziyaret istatistiği 2020 yılı Aralık ayında 2019’a göre yüzde 55,01’lik bir azalmayla 1,27 milyon oldu. Yüzde 55,58 oranında azalan geceleme sayısı ise 4,04 milyon oldu. Ortalama doluluklar da yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

Tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller sıralamasında aralık ayında İstanbul ilk sırayı aldı. Bakanlık belgeli otellerde yüzde 19,6 doluluk oranı ile zirvede bulunan İstanbul’da tesislere geliş 306 bin 374, geceleme sayısı ise 687 bin 884 oldu. Antalya ise yüzde 10,6 doluluk oranı, 225 bin 211 tesise geliş ve 583 bin 584 geceleme ile İstanbul’u takip etti.