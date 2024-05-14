Arı dünyasını keşfe çıkanların ilk rotası Düzce

Hacettepe Üniversitesi Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, apiturizm çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 8 rota oluşturulduğunu belirterek, ilk gezinin 18-19 Mayıs'ta Düzce'ye gerçekleştirileceğini söyledi.

Rotada yer alan ziyaret noktalarına apiturizm kriterlerine uygun sertifikasyon programı geliştirdiklerini aktaran Özkırım, uluslararası koşullara uygun TURSAB belgeli ve doğa turizmi yapan tur acentesiyle ișbirliği yapıldığını kaydetti.

Program kırsal kalkınmaya katkı verecek

Özkırım, kendisinin de eşlik edeceği Düzce gezisinde katılımcıların, șelale ve mağara ziyaretlerinde bulunacağını, doğada kamp yapacağını, Yığılca arısıyla tanışıp bölgenin bal özelliklerini öğreneceğini anlattı. Düzce'de doğada bir arıcının ziyaret edileceğini aktaran Özkırım, şöyle dedi:

"Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin (DAGEM) arılığında balmumu atölyesinde çalışma yapılacak. Böylece Düzce rotası hem bilinçli arı ürünleri tüketicisi oluşumuna hem de kırsal kalkınmaya katkı verecek. Apiturizm sayesinde 'Bir arı kovanında neler oluyor? Arılar yalnızca bal mı yapar? Farklı bölgelerin ballarını farklı kılan gizem nerede gizli?' gibi sorular da bir nevi cevaplanmış olacak."