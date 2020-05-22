Astım ve Gilindire mağaralarında yeni yatırımlar için fizibilite yapılacak

22 Mayıs 2020

MERSİN- Mersin Valiliği Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek Cennet Cehennem Faz II ve Astım Mağarası Turizm Altyapısı Geliştirme Güdümlü Projesi ve Mersin Valiliğinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile yürüteceği ‘Gilindire Mağarası Turizm Altyapısını Geliştirme Güdümlü Projesi’ Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Fizibilite Raporu Destek Sözleşmesi düzenlenen törenle karşılıklı olarak imzalandı. Çalışma kapsamında kentin en önemli turizm değerlerinden olan ve sahip olduğu doğal yapıları ile dünyanın birçok bölgesinden turistleri kente çeken Silifke İlçesindeki Astım Mağarası ile Aydıncık İlçesindeki Gilindire Mağarası’nda yapılacak yeni yatırımlar için fizibilite raporları hazırlanacak.

Cennet Cehennem Ören Yeri’nin tüm altyapısı ve üst yapısı yenilendi

Törenin açılış konuşmasını yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Silifke İlçesinde yer alan Cennet Cehennem Obrukları ile ilgili tamamlanan çalışmaları anlattı. İlk etapta Turizm Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteği ile bölgede yeni bir seyir terası inşa ettiklerini ifade eden Vali Ali İhsan Su, seyir terasından aşağıdaki şapele kadar inen 450 basamaklı merdivenleri ve çevre altyapısını tamamen yenilediklerini ve yaşlı ve sağlık sorunu olan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için modern bir asansör inşa ettiklerine dikkat çekti.

Astım Mağarası ve çevre düzeni için yeni projeler geliştirilecek

Cennet Cehennem Ören Yeri üzerinde yürütülen projenin ikinci etabının bölgedeki Astım Mağrası’nda süreceğini bilgisini veren Vali Su, “Mağaranın içinden en sona kadar yapacağımız yeni düzenlemeler ile ilgili bir fizibilite raporu hazırlayacağız. Bununla ilgili yaptığımız başvuru Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Şimdi mağaranın içi ve çevre düzenini daha iyi hale getirebilmek için fizibilite raporunu tamamlayarak yeni projeler geliştireceğiz.” dedi.

Gilindire Mağarası’nın girişi ve yürüme yolları için fizibilite raporları hazırlanacak

Mersin Valiliği’nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile yürüteceği ‘Gilindire Mağarası Turizm Altyapısını Geliştirme Güdümlü Projesi’ kapsamında da bir fizibilite raporu çalışması yürütüleceğini ifade eden Vali Su, “Gilindire Mağarası dünya çapında tabiat anıtı olan dünya çapında bir yer. Mersin’in tanıtımı ile ilgili Gilindire Mağarası’na özel çalışmalar yapıyoruz. Bu bölgemizde yürüteceğimiz projelerin belirlenmesi için ilk olarak bir fizibilite raporu hazırlayacağız. Bu projeyle Gilindire Mağarası’nın girişinden tutun, içerisindeki yürüme yollarına kadar tüm anıt bölgeyi daha iyi hale getirmek için yeni projeler gerçekleştireceğiz.” dedi.