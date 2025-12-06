Atina’da 25 Euro'ya iki kişi üç öğün yemek

Yunanistan’ın başkenti Atina, sınırlı bütçelerle gezilebilecek şehirler arasında yer alıyor. Özellikle iki kişilik seyahatlerde 25 Euro'yla tüm günü kapsayan yemek planı oluşturmak mümkün.

Güne mahalle fırınlarından alınan tiropita adılı peynirli böreklerle (2 Euro) başlamak, hem yerel mutfağı tanımayı hem de ucuz bir kahvaltı yapmayı sağlıyor.

Öğle saatlerinde ise souvlaki (7-8 Euro) ekonomik ve doyurucu seçenek olarak öne çıkıyor.

Atıştırmalıklar için süpermarketlerden alınan meyve (1-1.5 Euro), yoğurt (1.5-2 Euro) ve pasteli denilen geleneksel susam barları (1 Euro) hem uygun fiyatlı hem de pratik çözümler sunuyor.

Akşam yemeğinde ise tek büyük porsiyon gyros'un (7-8 Euro) paylaşılması bütçeyi aşmadan günü tamamlamaya yardımcı oluyor.

Seyahat rehberlerine göre Atina’da düşük bütçeyle gezmenin yolu alkollü içeceklerden kaçınmak, suyu ücretsiz noktalardan temin etmek ve oturmalı restoranlar yerine sokak lezzetlerini tercih etmekten geçiyor.

Bu yöntemlerle Atina’da lezzetli bir günü yalnızca 25 Euro'yla üç öğün yemek mümkün.