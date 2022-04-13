ATOR Başkanı Maya Lomidze: Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısı 2 milyona düşebilir

Elif KARACA

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu yaz Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turistlerle ilgili en büyük engelin havayolu taşımacılığıyla ilgili olduğunu, hava taşımacılığının uygun fiyatlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Lomidze, geçen yıl Rusya’dan Türkiye’ye 4,7 milyon ziyaretçi geldiğini ve bunun yüzde 80’inin tur operatörleri müşterisi olduğunu, her gün değişen jeopolitik nedenlerle bu yıl için tahmin yapmak zor olsa da 2022’de 2 milyon kişiye ulaşılırsa bunun iyi sayılacağını belirtti.

Rus tur operatörlerine verilen mevcut THY ve Pegasus blok koltuk fiyatlarının, turların 2022 başı fiyatlarına satılmasına izin vermediğini belirten Lomidze, bu durumun talebin düşmesine neden olduğunu, Türk hükümetinin charter uçuş ile tarifeli uçuş arasındaki fiyat farkını ortadan kaldırmak için hava yolculuğunu sübvanse etmesinin iyi bir çözüm olabileceğini ifade etti. Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi sonucunda Türkiye'ye bağımsız turist akışının azalacağını, tur operatörü müşterilerinin için çok büyük sıkıntı yaşamayacağını belirten Lomidze, Rus Mir ödeme sisteminin Türk havayolları ve otellerin web sitelerine hızlı entegrasyonu ile turizme önemli bir katkı sağlanabileceğine dikkat çekti.

Geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye kaç turist geldi, bu yıl kaç turist gelmesini bekliyorsunuz? Bu konuda ne gibi engeller var?

Rusya’dan Türkiye'ye geçen yıl toplam 4,7 milyon turist geldi ve bunların yüzde 80'i tur operatörlerinin müşterisiydi. Türkiye ile ilgili en büyük engelin havayolu seyahati ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl her şey havayolu taşımacılığı ve fiyatlara bağlı olacak. 2022 sonuçları için bir tahmin veremiyoruz, jeopolitik koşullar her gün değişiyor, ancak 2 milyon kişiye ulaşılırsa iyi sayılacaktır.

Rus halkının Türkiye'ye olan ilgisini artırmak için çalışmalarınız oldu mu?

Böyle bir girişimde bulunmaya gerek yok. Türkiye, uzun yıllardır Ruslar için en popüler destinasyon durumunda. Özellikle de diğer popüler destinasyonların çoğu turistlerimize kapalıyken, Rus halkının Türkiye'ye tatil amaçlı seyahate ilgisi çok büyük.

Rusya’dan gelecek turist sayısının artması için Türkiye’den beklentileriniz var mı?

En önemli konu hava taşımacılığının uygun fiyatlarla desteklenmesi. Tur operatörlerimize verilen mevcut THY ve Pegasus blok koltuk fiyatları, maalesef bu turların 2022 başı fiyatlarına satılmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bu durum talebin düşmesine neden oluyor. Ayrıca charter tur satın alan turistlerden THY uçuşlu tura geçmek için yüksek ücretler talep edildiğini görüyoruz. Türk hükümetinin charter uçuş ile tarifeli uçuş arasındaki fiyat farkını ortadan kaldırmak için hava yolculuğunu sübvanse etmesi iyi bir çözüm olabilir.

Rusya'nın ödeme sisteminden çıkarılması Rusya'dan Türkiye'ye turist akışını nasıl etkiler, bunun için neler yapılabilir?

Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi sonucunda her şeyden önce Türkiye'ye bağımsız turist akışı azalacaktır. Artık Rusya'dan otel ve biletler için online ödeme yapmak onlar için zor. Tur operatörlerinin müşterileri için ise sıkıntı olmaz. Rusya’daki kartlarıyla Rusya'da bulunan bir tur operatörüne her şey için (uçak, otel vb.) ödeme yapabiliyorlar. Rusya'dan gelen turistlerin %80'inin tur operatörlerinin müşterisi olarak Türkiye'ye gittiği göz önüne alındığında, bu durum bağımsız turistlerin tur operatörlüğüne geçişini teşvik edebilir.

Rus Mir ödeme sisteminin Türkiye’de entegrasyonu sağlanmalı

Rus tur operatörlerinin müşterileri için de zorluklar olacaktır, ancak çok daha küçük problemler. Bunun nedeni, Türkiye'deki bankaların ve mağazaların Rus “Mir” kartını kabul etmemesi. Rus Mir ödeme sisteminin Türk havayolları ve otellerin web sitelerine hızlı entegrasyonu ile katkı sağlanabilir. Ayrıca cihazlarında (ATM'ler, POS terminalleri) Rus “Mir” kartı alan Türk bankalarının sayısını artırmak gerekiyor.

Halen Türkiye'de “Mir” banka kartları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası bankalarının cihazlarında kabul edilmektedir. Ancak sorun şu ki, bir Türk mağazasında bu bankalardan birinin terminali olsa bile turistler orada “Mir” kartının kabul edildiğini bilmeyebilir. Türkiye'de çok az mağaza kapılarına ilan asıyor veya “Mir” kartının kabul edildiğine dair özel işaretlere yer veriyor. Turistin Rus kartıyla nerede ödeme yapabileceğini anlaması zor. Ancak tüm mağazaların kapılarında ve tüm mağaza içi POS terminallerinde Visa ve Mastercard için bu tür duyurular ve çıkartmalar var. Bu yüzden aynı şeyi “Mir” kartı için her yerde yapmak harika ve çok etkili olurdu.