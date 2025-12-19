Avrupa havalimanlarında kaos

Avrupa’daki grev dalgasının ilk adreslerinden biri İtalya oldu. Salı günü yer hizmetleri çalışanları, kabin ekipleri ve hava trafik kontrolörleri, Roma, Milano ve Venedik başta olmak üzere ülkenin büyük havalimanlarında 4 saatlik greve çıktı. Eylemler, Noel öncesi seyahat planlarını doğrudan etkiledi.

İngiltere’de EasyJet ve SAS Grevleri

İngiltere’de EasyJet’in Londra Luton Havalimanı’ndaki kabin ekipleri, 19-22 Aralık tarihleri arasında ve ardından 26–29 Aralık döneminde greve gideceklerini açıkladı.

Ayrıca SAS Havayolu'nun Heathrow Havalimanı’ndaki kabin ekipleri de 22-24 Aralık ile 26 Aralık’ta iş bırakacak. Grevlerin özellikle İskandinavya uçuşlarını aksatması bekleniyor.

İspanya’da bagaj çalışanları iş bıraktı

İspanya’da ise Ryanair’e hizmet veren bagaj çalışanlarının grevleri Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Barcelona, Madrid ve Malaga gibi yoğun havalimanlarında düzenli olarak yapılan iş bırakmalar, yolcular için bagaj gecikmeleri ve iptal riskini artırıyor.

"Fırsatçı ve sorumsuz bir yaklaşım”

Sendikalar, düşük ücret politikalarını “yoğun seyahat dönemlerinde çalışanları zorlayan, fırsatçı ve sorumsuz bir yaklaşım” olarak nitelendiriyor. Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin, artan yolcu talebine rağmen çalışanların taleplerine kulak tıkadığı savunuluyor.

Gecikmelere karşı alternatif plan

Uzmanlar, Noel ve yılbaşı döneminde seyahat edecek yolcuların uçuş durumlarını sık sık kontrol etmelerini, havalimanlarına erken gitmelerini ve olası iptal ya da gecikmelere karşı alternatif planlar hazırlamalarını öneriyor.