Avrupa kısıtlamaları bu yaz turizmi zorlayacak

Deniz KILINÇ

Avrupa Birliği ve İngiltere’de yeni COVID-19 önlemleri, halihazırda salgından olumsuz etkilenen turizm sektöründe bu yaz da hareketlenme umutlarını çürüttü. Seyahat konusunda işi şansa bırakmayan İngiltere’de, tatil amaçlı başka bir ülkeyi ziyaret eden vatandaşlar 5 bin sterlinlik cezayla karşı karşıya. İngiltere hükümetinin mevcut uluslararası seyahat kısıtlamalarını daha da uzatabilecek yeni önlemleri 12 Nisan’da açıklanacak.

Halihazırda uluslararası seyahatin yasak olduğu ülkede bazı uzmanlar, İngiltere’nin açılma planı kapsamında haziranda devam etmesi beklenen seyahatin bir süre daha askıya alınması gerektiğini savunuyor. Sektörde ise geçen ay tatil rezervasyonlarının yüzde 500 fırladığını açıklayan seyahat şirketi TUI’nin hisseleri pazartesi gününü yüzde 6,1’le kapattı. İngiltere’den yapılacak uçuş rezervasyonlarının yüzde 300 arttığını açıklayan havayolu şirketi EasyJet hisseleri ise yüzde 5,43 değer kaybetti.

Şimdiye kadar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da görülen ve daha ölümcül olduğu belirtilen COVID-19 varyantları, İngiltere hükümetinin en büyük endişesi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilimsel Pandemik Grip Modelleme Grubu üyesi Mike Tildesley de bu endişeleri haklı buluyor. Tildesley, geçen hafta BBC’ye verdiği demeçte, tatilcilerin gittikleri ülkeden İngiltere’ye varyant taşıması riski sebebiyle bu yaz uluslararası tatilin mümkün olmayabileceği uyarısını yapmıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da, Sky News’da yaptığı açıklamada “Eğer dikkatsiz olursak ve İngiltere’ye yeni varyantlar taşınırsa bunun sorumlusu kim olacak?” dedi.

Vaka sayısının 2 milyon 700 bine yaklaştığı Almanya’da Şansölye Angela Merkel, artan vaka sayısı sebebiyle 28 Mart’ta kaldırılması beklenen kısıtlamaları 18 Nisan’a uzattı. Paskalya tatili

yaklaşırken, Alman turistlerin favori tatil yeri Mayorka Adası haricinde uluslararası seyahate izin verilmeyen Almanya’da bulaş riskini azaltmak için oteller, kamp alanları, restoranlar ve kafeler kapalı kalmaya devam edecek. Toplam vaka sayısının 4 milyon 300 bini aştığı Fransa hükümeti ise pazar günü karantina niteliğinde yeni önlemler açıklandı. İşletmelerin bir ay boyunca kapalı kalacağı ve yaklaşık 90 bin işletmenin zarar görmesi beklenen Fransa’da AB dışına seyahat hala yasak.

Türkiye’ye seyahat kısıtlaması AB yaptırım gündeminde

Türkiye ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan turizm sektörüne, AB’den gelen yeni kısıtlamaların yanında bir kötü haber de yaptırımlardan gelebilir. Brüksel merkezli EU Observer gazetesinin gördüğü 16 sayfalık AB strateji belgesinde, Türkiye ve AB arasındaki fikir ayrılıklarının ana sebebinin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meseleleri olduğu dikkat çekti. Söz konusu belgeye göre,

AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları, “turizm hizmetlerini yasaklama ve üye devletler tarafından olumsuz seyahat tavsiyesi gibi Türk ekonomisinin önemli sektörlerini” hedef alabilir. Bu da Türkiye’de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 8 milyon 3 bine ulaşmasıyla turizm sektöründe artan toparlanma umutlarının yaptırımlarla suya düşebileceği anlamına geliyor.