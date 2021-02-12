Avrupa’da belirsizlik, Rusya’da iyimserlik

Fehmi KÖFTEOĞLU

Uluslararası turizm hareketinin bu yılki olası seyri hakkında belirsizlikler sürüyor. Avrupa’da tur operatörlerinin peş peşe açtıkları kampanyalara rağmen erken rezervasyonlarda beklenen hareket olmadı.

Tatilciler daha önce nisan-mayıs ayları için yaptıkları rezervasyonları değiştirip ağustos-eylül aylarına erteliyor.

Bu durum Almanya merkezli FUR’un Reiseanalyse 2021 araştırmasına da yansıdı.

Reiseanalyse’e göre insanlarda tatile çıkma isteği artıyor ama daha önce yapılmış rezervasyonlar ileriki aylara erteleniyor.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) turizmde hareketlenmenin başlamasına ilişkin daha önce hazırladıkları raporlarda öngördükleri tarihleri ileri atarak revize ediyor.

Avrupa pazarında durum bu iken gözler Rusya'ya çevrildi.

Tur operatörleri ve otelciler bu yıl için Rusya pazarı ile ilgili değerlendirme yaparken burada da bazı belirsizlikler olduğunu söylüyor.

Belirsizliklerden biri Rusya’da uluslararası hava trafiğine açılacak şehir sayısı, biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mart’ta Mısır’a yapacağı ziyaret sırasında bu ülkeye uygulanan charter yasağının kalkıp kalkmayacağı.

Bu belirsizliklere rağmen Türkiye’nin Rusya’dan yurtdışına tatil amaçlı çıkışlardan en büyük payı alacağı, Rusya’nın Türkiye için turizmde 2020’de olduğu gibi 2021’de de en büyük pazar hatta kurtarıcı olacağı belirtiliyor.

Rusya’daki Türk kökenli tur operatörleri Türkiye’ye geçen yıl gelen 2 milyon turistin bu yıl 3.5-4 milyon olabileceğini söylüyor, programlarını da buna göre yapıyor.

Belirsizlik ve iyimserlik için kim ne dedi?

Uluslararası seyahat trafiğinin ne zaman başlayabileceğine ilişkin öngörü ve beklentiler sürekli değişiyor. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy sezonu nisan ayında açacaklarını söylese de uluslararası alanda durum öyle değil. Aralarında; IATA, ABTA gibi kuruluşlar ile Almanya’daki bakanların da olduğu seyahatlerin açılma tarihinin ertelenebileceğine ilişkin açıklamalar yanında durum Reiseanalyse araştırmasına da yansıdı.

İş dünyası yıl sonundan önce normale dönüş beklemiyor

Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) ocak ayında yaptığı ankete göre şirketler, işlerini etkileyen COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların Eylül’ün ortasına kadar sürmesini bekliyor.

Kısıtlamalar Haziran ayına kadar uzatılacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn , "Salgının Mart ayı sonunda bitmeyeceğini” Ulusal Pandemi Planı’nın haziran ayına kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss de, aşılamaların hızlanmasıyla Mayıs’tan sonra seyahat koşullarının oluşacağını, yılın ikinci yarısından sonra başta Almanya ve Avrupa’da, daha sonra da uzak ülkelerde tatil yapmanın mümkün olmasını beklediğini söyledi.

IATA senaryoyu revize etti

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Baş Ekonomisti Brian Pearce, IATA CEO’su Alexandre de Juniac ve Eurocontrol Başkanı Eamonn Brennan yaptıkları değerlendirmelerde daha önce hazırlanan senaryoda yaz sezonu için öngörülen olumlu yöndeki gelişmeleri olumsuz yönde etkileyen gelişmeler olduğunu bunun üzerine senaryoyu revize ettiklerini söyledi.

IATA Baş Ekonomisti Brian Pearce, dünyanın büyük bir bölümünde, en erken 2022 yılına kadar, Hindistan ve Rusya'da sürü bağışıklığının beklenmediğini, AB, ABD, Kanada ve İngiltere’de de Eylül ayından önce bu yönde bir gelişme beklenmediğini söyledi

Eurocontrol Başkanı Eamonn Brennan da "Şu anda Avrupa gökyüzünde herhangi bir umut ışığı göremiyoruz” dedi.

ABTA: Seyahatler düğmeye basınca başlamayacak

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği CEO'su Mark Tanzer, "Seyahatlerin nisan ayında başlamasını memnuniyetle karşılarız ancak bu sürpriz olur. Seyahatler bir düğmeye basınca açılmayacak. Şu anda odaklanabileceğimiz en önemli şey yazın tatile gidilebilmesi’’ dedi.

Jet2, uçuşları iptal etti

İngiliz Tur operatörü ve havayolu şirketi Jet2, 14 Nisan'a kadar uçuşları durdurduğunu, yapılmış rezervasyonları iptal ettiğini açıkladı. Karar, İngiliz hükümeti kırmızı listede bulunan 33 ülkeden İngiltere’ye dönenlerin bir otelde bin 750 sterlinlik bir maliyetle karantinada kalmak zorunda olduklarını açıklaması üzerine alındı.

İspanya: Sonbahardan önce zor

İspanya Başbakanı Pedro Sânchez: "Aşılamada nüfusun yüzde 70’ine ulaşılmadan uluslararası turizm trafiğinin açılması zor. Bu durumda İspanya’da turizm sonbahardan önce başlamayacak” dedi.

Bakan Ersoy: Nisan’da açarız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Habertürk’de katıldığı programda sezonu Nisan ayında açacaklarını belirterek: "Bizim yaz sezonunu başlatma hedefimiz Nisan. Hafif bir açılış olacak. Akdeniz’den başlayıp Ege’ye yayılacak. İlk etapta belli başlı Avrupa ülkeleriyle başlar. Biz bütün pazarların açılacağını Ağustos’ta açılacağını düşünüyoruz. Avrupa ve Rus Cumhuriyetlerinden yoğun turist gelecek. Nisan ayında yerli pazarla başlar, daha sonra Rusya ve İngiltere devreye girer” dedi..

Daha temkinli, daha az seyahat:

Rezervasyonlar erteleniyor

Merkezi Almanya’da olan araştırma kuruluşu FUR’un 50 yıldır geleneksel olarak hazırladığı seyahat eğilimleri ile ilgili Seyahat Analizleri (Reiseanalyse) raporu açıklandı. Reiseanalyse’e göre insanlarda tatile çıkma isteği artıyor ama bu amaçla daha önce yapılmış rezervasyonlar son gelişmeler üzerine ileriki aylara erteleniyor. FUR Reiseanalyse’e göre COVID-19 salgını 2021 için tatil planlamasını ertelemeye zorluyor. Almanların üçte birinden fazlası (yüzde 38) seyahat edip etmeyeceklerinden emin değilken, neredeyse yarısı (yüzde 46) gelişmeleri beklemeyi ve ardından tatillerini çok kısa sürede ayırtmayı planlıyor.

Seyahat isteği azaldı

2021 yılında Alman tatilcilerin eğilimlerini yansıtan RA raporuna göre, Almanların seyahat istekliliğinde düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Seyahat istekliliği 2020’de yüzde 57 iken, 2021 yılı için bu oran yüzde 51 olarak ölçüldü.

Karar son dakikada verilecek

Rapora göre, görüşlerine başvurulan Alman tatilcilerin yüzde 38’i herhangi bir tatil seyahati kararı alma noktasında “kararsız” olduklarını ifade ederken, yüzde 46’sı ise beklemeyi ve tatil rezervasyonunu tatile çıkacakları tarihten çok kısa bir süre önce yaptırmayı planladıklarını belirttiler.

Pandemi önlemleri tercih nedeni

Seyahat Analizleri araştırmasının ilk bulgularını değerlendiren FUR’un bilimsel danışmanlarından Martin Lohmann, destinasyon ya da tatil türü tercihinden önce pandemi bağlantılı önlemlerin tercihlerde ana belirleyen durumunda olduğuna işaret etti.

Kısıtlamalar destekleniyor, sınırların kapatılması isteniyor

Almanya’da turizmciler hükümetin aldığı kısıtlama önlemlerine itiraz ederken önlemlerin daha da sıkılaştırılmasından yana. Yougov kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından Alman Basın Ajansı adına yapılan anketine katılanların yüzde 51’i alınan önlemlerin sıkılaştırılmasından, yüzde 29’u sınırların olması gerektiği kadar kapatılmasından yana olduklarını söyledi. Ankete katılanların yüzde sekizi kısıtlamaların hafifletilmesi, yüzde yedisi tamamen kaldırılmasını istediğini söylüyor

Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov:

Rusya’dan Türkiye’ye gelişler bu yıl da artarak sürecek

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus turistlerin tatilini Türkiye’de geçirmesinin güvenli olduğunu belirterek Türkiye tatilinde koronaya yakalanma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Sputnik haber ajansına konuşan Aleksey Yerhov, pandemiye rağmen Rusların kitleler halinde Türkiye’ye tatile geldiğini belirterek geçen yıl 2 milyon Rus'un Türkiye'ye geldiğini, bu yıl sayının daha da artacağını söyledi.

Rusya 15 destinasyona uçuş izni verdi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, aralarında İspanya ve Türkiye’den de destinasyonların bulunduğu 15 noktaya uçabilmeleri için hava yolu şirketlerine uçuş charter ve tarifeli uçuş izni verdi. Uçuş izni verilenler arasında Rusya’daki Türk kökenli tur operatörleri; Oti/Coral’ın Royal Flight, Anex’in Azur Air ve Pegas’ın Nordwind havayolu da var.

Rusya’da aşılama dört ayda tamamlanacak

İngiltere hariç, Avrupa genelinde aşılama yavaş ilerlerken, Rusya’dan daha olumlu bir açıklama geldi. Sputnik V aşısının finansörü Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, haziran sonuna kadar isteyen tüm Rus vatandaşlarını aşılayabilecek olanaklara sahip olduklarını açıkladı.

Rusya ve Almanya’dan gelenlerin sayısı

Türkiye’nin ençok turist aldığı iki ülke Rusya ve Almanya'nın pazardaki payı değişti. Almanya uzun yıllar pazarda en büyük paya sahip iken 2017 yılında Rusya liderliğe yükseldi. Rusya pazardaki liderliğe ikinci sıraya düşen Almanya ile araya açarak payını büyütüyor.

Rusya'dan tatil amaçlı yurtdışı çıkışların yüzde 72’si Türkiye'ye

Rusya’dan tatil amaçlı yurtdışına çıkan kişi sayısı koronavirüsü salgını öncesinde yılda 13-14 milyon civarındaydı.

Türkiye Rusya’dan tatil amaçlı yurtdışına çıkışlardan en büyük payı alan ülke iken 2020’de koronavirüs salgını ortamında bu oran daha da büyüdü.

Rusya İstatistik Kurumu Russtat verilerine göre 2020 yılında Rusya’dan tatil amaçlı yurtdışına çıkanların yüzde 72’si Türkiye’ye geldi. Bu oran 2019’da yüzde 55’ti.