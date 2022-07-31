Avrupalı turist Türkiye'yi tercih etti, havacılık yeniden 'uçuşa' geçti

Küresel salgının olumsuz anlamda etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık endüstrisi, pandemi öncesi dönemin rakamlarını yakalamak üzere.

Haziran ayında Türkiye geneli toplam hava yolu yolcu trafiği geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68 yükselerek 18,1 milyon olarak hesaplandı. İç hat yolcu trafiği 7,4 milyon olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Haziran 2019’a göre ise yüzde 17'lik düşüş söz konusu. Haziran'da iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 899 TL olan tavan fiyat ise 990 TL’ye yükseltildi.

Dış hat yolcu trafiğinde ise ciddi bir artış söz konusu. Haziran 2021’de 4,3 milyon olan dış hat yolcu trafiği geçen ay 10,7 milyon olarak hesaplandı. Bu yılın ilk altı ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı da 16,3 milyon ile geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 185 oranında artmış durumda.

Avrupa'dan talep yüksek

Fintables Kurucu Ortağı Yunus Şahin, hava yolu yolcu trafiğine ilişkin rakamları şöyle değerlendirdi: "Turizm sektörü bu yıl özellikle Avrupa’dan gelen yüksek taleple pozitif ilerliyor. Türkiye'ye bu yılın ilk yarısında en fazla ziyaretçi gönderen ilk üç ülke sırasıyla Almanya, Rusya ve İngiltere oldu. Diğer yandan 2019’daki seviyelerin hedeflendiği havacılık sektöründe bu ay yaşanan yüksek hareketliliğin dış hat yolcu trafiğine de yansımalarını gördük. Pandeminin en ağır etkilediği sektörlerden biri olan havacılık için tahminler 2023 yılında 2019 seviyelerine ulaşılması yönündeydi. Toplam yolcu sayılarına baktığımızda hala 2019 seviyelerine ulaşamasak da yüksek sezonun başladığı Mayıs ve Haziran aylarında 2019 yılına yaklaştık. Bayrak taşıyıcı konumundaki Türk Hava Yolları’nın 2019 seviyelerini aştığını görüyoruz. Sektörün sert daraldığı 2020 ve 2021 yıllarında da kargonun payını artırarak krizden daha az etkilenen Türk Hava Yolları, işlerin yeniden yoluna girdiği dönemde de pazar payını artırmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında ve sonrasında da Türk havacılık endüstrisinin küresel rakiplerine göre daha hızlı büyümesini bekliyoruz. TL’de yaşan değer kayıpları ile Türkiye yabancılar için uygun fiyatlı ve tercih edilebilir bir tatil destinasyonu olarak öne çıkmaya devam edecek. Hem Türk Hava Yolları hem de özel sermayeli hava yolu şirketleri bu beklentilerle birlikte dış hat uçuşlarına daha fazla kapasite tahsis ediyor."