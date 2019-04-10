Avrupalı turistler geri dönüyor, fiyat artıyor
Daralan ekonomiye cansuyu olması beklenen turizmden iyi haberler geliyor. İlk 2 ayda İstanbul’a gelen Ortadoğulu turist sayısı azalırken Avrupalı sayısında belirgin bir artış var. (Selenay Yağcı)
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