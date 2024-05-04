AVS EB-5, ABD’de Green Card ve vatandaşlık için yatırımcıları bekliyor

Bu konuda yatırımcılara destek veren, yönlendiren USCIS onaylı bir EB-5 Bölgesel Merkezi olan American Venture Solutions(AVS) EB-5, ABD'ye yerleşmeyi düşünen Türk yatırımcılara özel yeni EB-5 projesini tanıttı. AVS EB-5 yeni projesi ile Türk yatırımcılara, program kapsamında Lindemann Multifamily Managementtarafından Florida’da River Oak ismiyle inşasına başlanacak projede yatırımcılarından biri olma fırsatı sunuyor.

VS EB-5’in, ABD hükümeti tarafından onaylanmış az sayıdaki EB-5 Bölgesel Merkezi arasında yer aldığını belirten American Venture Solutions Başkanı ve Yönetici Direktörü Jose E. Latour, “12 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen ailelere EB-5 Oturma İzni sağladık ve şu anda Türk yatırımcılara en son EB-5 projemizi tanıtıyoruz”dedi.

Programı çerçevesinde Lindemann Multifamily Managementtarafından Florida’da River Oak ismiyle inşasına başlanacak proje yatırımcılarından biri olma fırsatının tanındığını aktaran American Venture Solutions Operasyondan Sorumlu Başkanı (COO) Danielle Garaicoechea ise; “Programdan faydalanabilmenin bedeli 800 bin dolar. Ödeme, escrow sistemine gerçekleştirilip güvence altına alınarak yatırımcı oluyorsunuz, USCIS onayıyla da Greed Card veriliyor.

Yapılan 800 bin dolarlık ödeme için her yıl % 1 faiz uygulanarak 6 yılın sonunda yatırımcıya geri ödeniyor. Green Card sahiplerinin 5 yılı tamamladıktan sonra vatandaşlığa başvuru yaptığını düşünürsek 6. yılın sonunda hem yatırımınızı geri alıyorsunuz hem de vatandaşlık işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz” diye konuştu. Şu anda Türkiye'den başvuru sürecine başlayan bir yatırımcı olduğunu dile getiren Garaicoechea, son dönemde Türkiye’ye odaklandıklarını belirtti.

Projedeki 131 ev 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanacak

American Venture Solutions EB-5 Yatırımcı Programı kapsamında Florida'da inşaatı devam eden River Oak EB-5 projesi, müstakil evlerden oluşan bir kiralık konut topluluğu. İlk sakinlerini 2024’ün son çeyreğinin başlarında ağırlamaya başlayacak olan projedeki 131 evin tamamının 2026’ın 1. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.