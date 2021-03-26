Bahar: Zaman sektörün aleyhine işliyor

Fikri CİNOKUR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verileceğinin açıklanmasının ardından geçen 2 haftalık süreçte, hedefl enen mesafenin henüz alınamadığını söyledi. Zamanın sektör aleyhine işlediğini belirten Bahar, “Aşı için neyi bekliyoruz?” dedi. Sektörde aşılama çalışmalarına başlanılmamasının iş dünyasını da tedirgin ettiğini ifade eden Bahar, şöyle devam etti: “Aşılamanın bir an önce başlaması ve bunun tüm dünyaya ilan edilmesi gerekiyor. Bu gelişme rezervasyonlara olumlu yansıyacak. Turizm sektörü ile birlikte tedarikçi konumundaki 50’den fazla sektöre moral ve umut olacak. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de vaka sayıları artışa geçti. Bu durum özellikle turizm sektöründe moralleri bozdu.”

En geç 1 Nisan'da başlamalı

Ali Bahar, aşılamaya en geç 1 Nisan’da başlanıp 15 Nisan’a kadar ilk doz aşıların tamamlanmış olmasının turizm sektörüne büyük bir ivme kazandıracağına dikkat çekti. Turizm sektörü temsilcileri de tesislerde aşılama başvurularının devam ettiğini, tesis yetkililerinin belirlendiğini, barkodlu SGK giriş belgelerinin doldurulduğunu belirtti.