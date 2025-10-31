Bakan Ersoy açıkladı: Türkiye turizmi rekor kırdı, 9 ayda 50 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 2025’in üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı.

Ersoy, yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolar gelir elde edildiğini, bunun Türkiye tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu belirtti. Geçen yıl aynı dönemde gelir 47,3 milyar dolar olmuştu.

Bakan, “Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolar” diyerek 2025’i rekorla kapatacaklarını söyledi.

Türkiye, dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldi

Ersoy, Türkiye’nin artık “dünya turizm pastasında kalıcı olarak ilk beş ülke arasında” yer aldığını, BM verilerine göre İtalya’yı geçerek dördüncülüğe yükseldiğini açıkladı.

Türkiye, 2017’nin ilk dokuz ayında 30 milyon 518 bin turist ağırlarken, 2024’te 49 milyon 181 bine, 2025’te ise 49 milyon 993 bine ulaştı.

Ersoy, “Turizmi 4 mevsime ve 81 ile yaydık. Artık sadece deniz-kum-güneş değil; 60’tan fazla ürünle dünya sahnesindeyiz” dedi.

Tanıtımda Türk dizileri ve mini seriler etkili oldu

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Türk dizilerinin 170 ülkede 1 milyar kişiye ulaştığını, Antalya ve İstanbul temalı mini dizilerin ise sosyal medyada 2,4 milyar izlenmeye ulaştığını söyledi.

Küresel ısınmaya karşı yeni uçuş teşvikleri

Ersoy, küresel ısınmanın turizme etkilerine dikkat çekerek, Nisan–Mayıs aylarında bilet fiyatlarına sübvansiyon uygulayacaklarını açıkladı.

Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik uçuşlarda en az yüzde 5 oranında indirim yapılacak. “Bu adım, bahar aylarında turizm hareketliliğini artıracak” dedi.

Kişi başı harcama ve kalış süresi arttı

Yabancı turistlerin gecelik harcaması 116 dolara yükselerek geçen yıla göre yüzde 9 arttı. Ortalama kalış süresi 10,3 gece olarak açıklandı.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Ersoy, Türkiye’nin artık yalnızca deniz turizminde değil; gastronomi, inanç, doğa ve kültür turizmi gibi birçok alanda öncü olduğunu vurguladı.

“Sertifikalı sürdürülebilir turizmde dünya lideriyiz. Artık Türkiye, krizlere dayanıklı, dört mevsim yaşayan bir turizm ülkesi haline geldi” dedi.