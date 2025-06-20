Bakan Ersoy: Herkes bilsin ki Fatih’in emaneti emin ellerdedir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Rami Kütüphanesi’nde “Ayasofya Fotoğrafları” sergisinin açılışını yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önsözüyle yayımlanan “Ayasofya Fotoğrafları” kitabının lansmanını gerçekleştirdi.
Ersoy, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ve Mehmed Özçay’ın, Ayasofya’yı nakşettikleri yaklaşık 200 fotoğraf karesi ile prestij bir eser meydana getirdiklerini söyledi.
1500 yıllık Ayasofya, sanatçı gözüyle kayıt altında
Eserle aynı ismi taşıyan serginin de kitaptaki fotoğraflardan oluştuğunu, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde Ankaralı sanatseverlerle buluştuğunu belirten Ersoy, eserin 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya’yı mozaiklerinden İslami sanat unsurlarına, mimari bütünlüğünden manevi atmosferine bütün görkemiyle sanatçı gözünden kayıt altına aldığını aktardı. Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni anlatmak için Roma, Bizans ve Osmanlı’dan farklı pencereler açarak, çok çeşitli başlıklarda 15 asra yayılmış bir maziyi masaya yatırmak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
“Camiye dönüştürülerek Hakk’ın evi, müminin mabedi olduğu gün itibarıyla Ayasofya, tarihinde hiç görmediği bir saygı, özen ve değer görmeye başlamıştır. Bugün Ayasofya sapasağlam ayakta ise en başta onu kendi hayratı olarak vakfedip çok sayıda akarla güvence altına alan Fatih Sultan Mehmet Han sayesindedir. Ondan sonra gelen padişahlar, zanaatkarlar, âlim ve ulemalar da asırlarca bu hassasiyeti sürdürmüş, Ayasofya’yı koruyup güzelleştirmek için büyük emek sarf etmişlerdir. Özellikle Mimar Sinan’ın usta ellerinde nice hasar ve kusurlar giderilmiştir ki sonrasında bir daha hiçbir afet Ayasofya’da yıkıma sebep olmamıştır.”
“Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıllık müze dönemi sonrası 2020’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu öze, bu kimliğe geri dönmüştür” diyen Ersoy, “Bugün ise Ayasofya’yı asli kimliğiyle ve bütün ihtişamıyla eksiksiz şekilde geleceğe taşımak için tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını bizler gururla ve şevkle yürütmekteyiz. Herkes bilsin ki Fatih’in emaneti emin ellerdedir” ifadelerini kullandı.
“Seçim yapmakta çok zorlandık”
Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, “Bu özel kitap sadece bir fotoğraf albümü değil, zaman içinde saklı kalan ruhani bir yolculuğun, sessizliğin ve estetiğin bir belgesidir” diye konuştu. Keribar, Mehmed Özçay’ın fotoğraf sanatına olan tutkusuyla projenin daha da zenginleştiğine işaret ederek, 4 yıl boyunca sabır, sevgi ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştıklarını dile getirdi. Sanatçı Mehmed Özçay ise projede desteği bulunan herkese teşekkür ederek, “Daha önce hiç çekilmemiş açılardan, farklı zamanlarda, farklı mevsimlerde yüzlerce fotoğraf çekildi. Bunların arasından seçim yapmakta çok zorlandık. Ama neticede içimizi ferahlatan bu proje ortaya çıktı” dedi.