Bakan Ersoy: Herkes bilsin ki Fatih’in emaneti emin ellerdedir

Ersoy, fotoğraf sanat­çısı İzzet Keribar ve Mehmed Özçay’ın, Ayasofya’yı nakşet­tikleri yaklaşık 200 fotoğraf karesi ile prestij bir eser mey­dana getirdiklerini söyledi.

1500 yıllık Ayasofya, sanatçı gözüyle kayıt altında

Eserle aynı ismi taşıyan ser­ginin de kitaptaki fotoğraf­lardan oluştuğunu, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kü­tüphanesi bünyesinde Anka­ralı sanatseverlerle buluştu­ğunu belirten Ersoy, eserin 1500 yıldır ayakta duran Aya­sofya’yı mozaiklerinden İsla­mi sanat unsurlarına, mima­ri bütünlüğünden manevi at­mosferine bütün görkemiyle sanatçı gözünden kayıt altına aldığını aktardı. Ersoy, Ayasof­ya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni an­latmak için Roma, Bizans ve Osmanlı’dan farklı pencereler açarak, çok çeşitli başlıklarda 15 asra yayılmış bir maziyi ma­saya yatırmak gerektiğinin al­tını çizerek, şunları kaydetti:

“Camiye dönüştürülerek Hakk’ın evi, müminin mabe­di olduğu gün itibarıyla Aya­sofya, tarihinde hiç görmediği bir saygı, özen ve değer görme­ye başlamıştır. Bugün Ayasof­ya sapasağlam ayakta ise en başta onu kendi hayratı ola­rak vakfedip çok sayıda akarla güvence altına alan Fatih Sul­tan Mehmet Han sayesindedir. Ondan sonra gelen padişahlar, zanaatkarlar, âlim ve ulema­lar da asırlarca bu hassasiyeti sürdürmüş, Ayasofya’yı koru­yup güzelleştirmek için büyük emek sarf etmişlerdir. Özel­likle Mimar Sinan’ın usta el­lerinde nice hasar ve kusurlar giderilmiştir ki sonrasında bir daha hiçbir afet Ayasofya’da yıkıma sebep olmamıştır.”

“Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıllık müze dönemi sonrası 2020’de, Sayın Cum­hurbaşkanımızın kararıyla bu öze, bu kimliğe geri dönmüş­tür” diyen Ersoy, “Bugün ise Ayasofya’yı asli kimliğiyle ve bütün ihtişamıyla eksiksiz şe­kilde geleceğe taşımak için ta­rihinin en kapsamlı restoras­yon çalışmalarını bizler gu­rurla ve şevkle yürütmekteyiz. Herkes bilsin ki Fatih’in ema­neti emin ellerdedir” ifadeleri­ni kullandı.

“Seçim yapmakta çok zorlandık”

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, “Bu özel kitap sadece bir fotoğraf albümü değil, zaman içinde saklı kalan ruhani bir yolculuğun, sessizliğin ve estetiğin bir belgesidir” diye konuştu. Keribar, Mehmed Özçay’ın fotoğraf sanatına olan tutkusuyla projenin daha da zenginleştiğine işaret ederek, 4 yıl boyunca sabır, sevgi ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştıklarını dile getirdi. Sanatçı Mehmed Özçay ise projede desteği bulunan herkese teşekkür ederek, “Daha önce hiç çekilmemiş açılardan, farklı zamanlarda, farklı mevsimlerde yüzlerce fotoğraf çekildi. Bunların arasından seçim yapmakta çok zorlandık. Ama neticede içimizi ferahlatan bu proje ortaya çıktı” dedi.