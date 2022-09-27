Bakan Ersoy: Rus turistlerin nakit sorunu yok

ANKARA (DÜNYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kapsamı önümüzdeki yıl İzmir, Gaziantep ve Adana’ya genişletiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Eylül’de başlayan ve 23 Ekim’e kadar devam edecek Türkiye Kültür Yolu Festivalleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. 15 bine yakın sanatçı ve 3 bin civarında etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı festival, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Konya ve Çanakkale’de gerçekleştiriliyor. Bakan Ersoy bu illere önümüzdeki yıl İzmir yanı sıra Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile Gaziantep Gastronomi Festivali’nin de ekleneceğini belirtti. Ersoy, İzmir’deki tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nın da önümüzdeki yıl kültür sanat kompleksi olarak hizmete açılacağı bilgisini verdi.

CSO Ada Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin sahip olduğu varlıkları en iyi şekilde tanıtmak ve şehirleri marka yapmak vizyonuyla festivalleri sürdürdüklerini kaydeden Bakan Ersoy, “Bu yıl festival kapsamına aldığımız Çanakkale’de Troya Kültür Yolu Festivalimizi başarıyla tamamladık ve etkinliklerimizi yaklaşık 300 binden fazla vatandaşımızla buluşturduk” dedi.

Konya’daki Mistik Müzik Festivalinin yoğun ilgiyle sürdüğünü dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır festivallerinde ise geri sayımın başladığını kaydetti.

Festivallerle birlikte kentlerdeki tarihi ve kültür rotaları kapsamında elden geçirilen unsurları birer cazibe merkezi haline dönüştürdüklerini söyleyen Ersoy, Türkiye’nin somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

Semiha Berksoy ve Stanlay Kubrick

Bakan Ersoy, festivaller kapsamında Semiha Berksoy anısına Tosca Operasının, kızı Prof. Dr. Zeliha Berksoy rejisörlüğünde orjinaline yakın prodüksiyonla sergileneceğini kaydetti. Kült filmleriyle ünlü Stanley Kubrick’in bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kalabalık sergisinin de İstanbul’da yer alacağını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivalinde ise 2 binden fazla sanatçının yer alacağını vurguladı.

“Enerji krizi kaynaklı turist gelecek beklentisine girmek doğru değil”

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa’da yaşanan enerji krizi sebebiyle kış aylarında beklenen turist akını konusuna temkinli yaklaştı. Burada gelecek turistin ana veriyi değiştirmeyeceğini dile getiren Ersoy, “Çok turistin geleceği yönündeki ifadeleri magazinel buluyoruz, biz yoğun tanıtım ve iyi hizmete odaklandık, bunun dışındaki şeyleri doğru bulmuyorum. Beklentiye girmek doğru değil” dedi. Turizmcilerin belirsizliği tam aksine bir engel olarak gördüğüne dikkat çeken Ersoy, Rus turistlerin ödeme aracı olarak kullandıkları Mir sisteminin uzun vadeli çözümü için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bakan Ersoy, zaten Rus turistlerin nakit sorununun bulunmadığını dile getirdi.