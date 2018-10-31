Bakan Ersoy: Turist sayısında 40 milyon rakamını geçeceğiz

31 Ekim 2018

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Turist sayısındaki artışa değinen Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." dedi.

Artışın sevindirici ve umut verici olduğunu belirten Ersoy, "Bundan sonra odaklanmamız gereken, kişi başı gecelik geliri nasıl artıracağımız." diye konuştu.

"Geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan"

Bakan Ersoy, kolej statülü turizm meslek liseleri konusunda "Pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, "Hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Orta Doğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına nisan ayı itibarıyla tarifeli seferleri başlatıyoruz Türk Hava Yolları'yla." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı'nın İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

"PR'a çok öncelik vereceğiz"

Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız gerekiyor. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz." dedi.

"Klasikleşmiş tanıtımların payını azaltacağız, buradan tasarruf ettiğimiz kısmı yeni teknoloji alanlarına kaydıracağız." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Kendisini ülkesine ispatlamış kanaat önderleri veya bloggerlar, sosyal medyada takipçileri yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışmasını 2019'da başlatacağız..Türkiye'nin önde gelmiş medya ajanslarıyla eylem planı hazırladık. Yılbaşına kadar Türkiye'nin yeni sloganlarını tamamlamış olacağız, mayıs ayına kadar kreatif sonuçlarını üreteceğiz."

Bakan Ersoy, Booking ve UBER konusunda da "Hassasiyetimiz vergi ve haksız rekabeti kaldırmak, başka hiçbir şey yok. Gelsin o da vergisini ödesin, eşit şartlarda rekabet etsin." dedi.

Kaynak: AA