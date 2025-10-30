Bakan Ersoy: Türkiye, turizmde kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor

İstanbul’da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuşan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA), Türkiye’nin tanıtımı ve pazarlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

“Güvenli Turizm Sertifikası” ve “Sürdürülebilir Turizm Belgesi” programlarıyla turizm sektörünün uluslararası standartlara taşındığını belirten Ersoy, gece müzeciliği ve Geleceğe Miras projesiyle yıl boyu süren kazı ve restorasyon çalışmalarının da sektöre katkı sunduğunu kaydetti.

“Sürdürülebilir turizm artık bir zorunluluk”

Ersoy, turizmin yalnızca ekonomik kazançla sınırlı olmadığını, çevreye, doğaya ve insana saygılı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir turizmin; doğal kaynakların korunması, kültürel çeşitliliğin yaşatılması ve yerel toplumun sürece dâhil edilmesini kapsadığını ifade etti.

“Türkiye, en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan 5 ülke arasında”

Bakan Ersoy, dünya turizm hareketliliğinin 2024’te 1,5 milyar kişiye ulaştığını belirterek, Türkiye’nin Fransa, İspanya ve İtalya ile birlikte en çok yabancı ziyaretçi ağırlayan ilk beş ülke arasında yer aldığını söyledi. Türkiye’nin hem tarihî mirası hem de farklı turizm türlerinde sunduğu olanaklarla dünyada ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

“Alternatif turizm alanlarında da güçlü bir aktör”

Deniz turizminin yanı sıra termal, doğa, eko, golf, kruvaziyer, kongre, fuar ve inanç turizmi gibi birçok alternatif alanda Türkiye’nin güçlü potansiyeli bulunduğunu belirten Ersoy, bu çeşitliliğin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle entegre biçimde geliştirildiğini ifade etti.

“Turizm, doğru yönetildiğinde kalkınmanın itici gücüdür”

Turizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürler arası diyalog ve toplumsal yakınlaşmayı da teşvik eden bir unsur olduğuna değinen Ersoy, “Turizm herkes için bir haktır” dedi. Ersoy, bilinçli yönetildiğinde turizmin çevreye zarar vermeden ekonomik kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi.