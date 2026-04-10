Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye kruvaziyer turizminde 16 yılın mart rekorunu kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı mart ayı kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Uraloğlu, mart ayında Türkiye limanlarına 26 kruvaziyer geminin uğrak yaptığını, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 41 bin 39’a ulaştığını bildirdi. Bu seviyenin, mart ayları bazında son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısı olduğunu vurguladı.

İlk çeyrekte 93 bin 787 kruvaziyer yolcu ağırlandı

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk üç ayında Türkiye limanlarına toplam 56 kruvaziyer gemi geldiğini, aynı dönemde 93 bin 787 kruvaziyer yolcunun ağırlandığını belirtti.

Veriler, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde özellikle Doğu Akdeniz hattında yeniden güç kazandığına işaret ederken, limanlara olan ilginin yılın ilk çeyreğinde istikrarlı şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

İstanbul limanları hem gemi hem yolcu sayısında ilk sırada

Mart ayı verilerine göre, İstanbul limanları 8 kruvaziyer gemi ve 13 bin 307 yolcu ile en yoğun trafik yaşayan merkez oldu. İstanbul’u, 7 kruvaziyer gemi ve 12 bin 191 yolcu ile Kuşadası, 5 kruvaziyer gemi ve 9 bin 723 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı izledi. Diğer limanlara ise toplam 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 818 yolcu geldi.

Yılın ilk üç ayı baz alındığında da İstanbul limanları 18 kruvaziyer gemiyle en fazla uğrak yapılan liman olarak öne çıktı. İstanbul’u 17 gemiyle Kuşadası, 13 gemiyle İzmir Alsancak takip etti.

Yolcu sayısında ise ilk çeyrekte 35 bin 800 yolcu ile İstanbul zirvede yer aldı. İstanbul’un ardından 27 bin 467 yolcu ile İzmir Alsancak, 22 bin 682 yolcu ile Kuşadası sıralandı.