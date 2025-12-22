Bakan Uraloğlu 'Böylesi daha kolay' diyerek meşhur trene bilet alma taktiğini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu sezonki Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferini Tarihi Ankara Garı’ndan uğurladı. Uraloğlu, yoğun talep nedeniyle bilet bulmakta zorlanan yolcular için dikkat çeken bir öneride de bulundu.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2019’dan bu yana Anadolu’nun doğal ve kültürel zenginliklerini raylar üzerinde eşsiz bir deneyimle sunduğunu belirten Uraloğlu, Ankara–Kars hattının yolculara adeta nostaljik bir zaman yolculuğu yaşattığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu'ndan bilet alma taktiği

Bilet bulma konusunda yaşanan yoğunluğa da değinen Uraloğlu, özellikle Ankara’dan Kars’a gidiş seferlerinde talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Buna karşılık Kars’tan Ankara’ya dönüş seferlerinde talebin görece daha az olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Kars'tan Ankara'ya dönüş seferlerimiz de var ve talep burada biraz daha az olduğu için bilet temin etmek daha kolay" dedi.

Vatandaşlara “akıllı bir strateji” öneren Uraloğlu, Kars’a uçak veya başka ulaşım seçenekleriyle gidilerek bölgenin gezilebileceğini, dönüş yolculuğunun ise Turistik Doğu Ekspresi ile yapılabileceğini kaydetti.

"Büyüleyici güzellik raylar üzerinde"

Turistik Doğu Ekspresi açılışında konuşan Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Turistik Doğu Ekspresi ise bu 76 yıllık yolculuğun mirasını devralarak, 2019 yılında seferlerine başladığı günden bu yana Anadolu’nun büyüleyici güzelliklerini raylar üzerinde bir masal gibi sunmaktadır. Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik bu rota, yolcularına karla kaplı dağların, derin vadilerin, tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin kartpostal tadında manzaralarını hediye etmektedir. Turistik Doğu Ekspresi, sadece bir tren yolculuğu değil, sanki zamanda yolculuğa çıkmış hissi uyandıran nostaljik bir deneyim, bir keşif yolculuğudur.

O günden bu yana da Türkiye’mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam ediyor. Özellikle gençler, doğa, fotoğraf tutkunları ve farklı bir tatil arayışındaki her yaştan yolcuya, yüksek kalitede, sıradışı ve unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.

"Toplamda 60 sefer düzenlenecek"

Bugün başlayan yeni sezonunda ise Ankara–Kars yönünde; 27 Şubat 2026 tarihine kadar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, Kars–Ankara yönünde ise; 1 Mart 2026 tarihine kadar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sefer düzenleyerek; Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. 8 adet konforlu yataklı vagondan ve 1 adet yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu’nun büyüsünü yaşatacağız.

Şehirlerde uzun mola verilecek

Uraloğlu ayrıca, trenin; Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars - Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat mola vereceğini, yolcularına şehirde turistik bir gezi yapabileceğini ifade etti.

"Yolculara kültürel tarih hakkında bilgi verilecek"

Yolculukları boyunca demiryollarımızın zengin tarihi hakkında özel bilgiler paylaşılacak, birlikte çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Böylece gençlerimiz hem doğanın büyüleyici manzaralarını hem de ülkemizin demiryolu macerasını en içten şekilde hissedecekler. Bu uygulama ile gençlerimizi turizmin ve ulaşımın geleceğine daha da yakınlaştırıyor, onlara ilham oluyoruz.

Bilet bulamayanlara ters yön tavsiyesi

Özellikle Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkan seferlerde bilet bulmak biraz daha zor olabiliyor. Ama unutmayın: Aynı büyüleyici güzergahta, Kars'tan Ankara'ya dönüş seferlerimiz de var ve talep burada biraz daha az olduğu için bilet temin etmek daha kolay. Hayalinizdeki o karlar altındaki masalsı yolculuğu kaçırmamak için akıllıca bir strateji olarak: önce başka ulaşım modlarıyla Kars'a varıp oradaki eşsiz güzellikleri keşfettikten sonra dönüşü Turistik Doğu Ekspresi'nin konforuyla taçlandırabilirsiniz.

Yeni rotaları da hayata geçirerek alternatiflerimizi zenginleştirdik biliyorsunuz. Bu yıl Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Trenini de sefere koyduk. Ayrıca TCDD Taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda Turistik Tuz ve Karaelmas Ekspresleri gibi özel trenlerle de sefer düzenledik.

Turistik trenlerimiz, işte bu dönüşümün en güzel meyvelerinden biri olarak hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen misafirlerimize demiryollarımızın modern yüzünü ve vizyonunu yansıtan eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu trenler, aynı zamanda Türkiye’nin çağdaş yüzünü ve geleceğe dönük iddiasını dünyaya tanıtmanın en etkili yollarından biri haline gelmiştir. Turistik ekspreslerimiz, ülkemizin turizm haritasında yepyeni bir bölüm açmakta ve Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük bir ivme kazandırmaktadır. Tüm bunların yanında İntermodal taşımacılıkta demiryollarının sunduğu avantajlar da ortadadır: daha yüksek yük kapasitesi, daha düşük maliyet, üstün enerji verimliliği ve çevre dostu yapısıyla ülkemiz için stratejik bir güç kaynağıdır. Bu nedenle demiryolu yatırımlarını artırmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda ve küresel ticaret koridorlarında lider konuma yükselme hedefinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Demiryollarımız, çağın hızına ayak uydurdu, dinamik ve güçlü bir yapıya dönüştü. Ve tabii ki durmak yok. Yolumuza durmadan devam ediyoruz…