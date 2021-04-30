'Bankacılar turizmcilerin telefonuna çıkmıyor'

Fikri CİNOKUR

Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) online düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, özellikle Rusya’nın 1 Haziran’a kadar olan turları iptal etmesi nedeniyle 800 bin civarında turist kaybı beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, “500 bin var olan rezervasyon mevcuttu, 800 bin civarında bir düşüş oldu diyebiliriz. Turizmle ilgili ipler Türk turizminin elinde değil. Aşı ile ilgili ipler bizim elimizde değil, şu anda sadece öngörüde bulunuyoruz. ‘Rusya açılırsa, sayılar düşerse, aşılama oranımız artarsa’ diye öngörüde bulunuyoruz” dedi.

Türk turizminin dönem dönem yeni krizlerle karşılaştığına dikkat çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti. ‘’2021 sezonunda turist beklentisi 25 milyon civarında. Geçen sene çok garip bir şey oldu, kişi başı harcamalarda 660 dolardan 760 dolarlara çıktı. Bu yıl da kişi başı harcamanın yüksek olacağını düşünüyoruz, 18-20 milyar dolar gelir beklentimiz söz konusu.’’

Bankalar kredi ödemelerinde turizmcilere zorluk çıkarıyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatılması ve banka kredileri sorunlarını Cumhurbaşkanlığı’na ilettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Vadesi gelen kredilerin ötelenmesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Öteleyeceğiniz zaman maçın ortasında şartlar değişiyor, ‘tamam öteleriz ama faiz x değil de y olsun diyerek’ şartları imkansız hale getiriyorlar. KGF ve Eximbank kredilerine herkesin ulaşamadığını biliyoruz. Turizm, pandemi döneminde riskli olarak algılanıyor ve bankalar turizmcilerin telefonlarına çıkmıyor neredeyse…”

İş dünyası dikkate alınmalı

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da, pandemide bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “COVID-19 ile mücadele kapsamında ülkemiz tam kapanmaya geçiyor. Umuyorum ki bunun sonucunda başta sağlık olmak üzere ülkemizin ve özelde Antalya’mızın çok önemli bir sektörü olan turizme de olumlu yansımaları olacaktır” dedi. Sağlık açısından tam kapanmaya geçilmesi kararını olumlu bulduklarını anlatan Akını, söyle devam etti. ‘’Süreç boyunca iş dünyasının yaşayacağı kayıplara yönelik ekonomi çarklarının dönmesi için devlet destekleri önemli. İş dünyamızın kaldığı yerden üretime devam edebilmesi, istihdam sağlayabilmesi, ihracatını gerçekleştirmesi ve değer üretebilmesi için beklentilerinin mutlaka dikkate alınması gerekli. Devletimize bu konuda ivedilikle bir çalışma yapması çağrısında bulunmak istiyorum. Başta devlete ödediğimiz vergiler, SGK ve kredi ödemeleri, sanayicilerimizin üretiminin bir göstergesi olarak elektrik, doğalgaz faturalarının ötelenmesi, özellikle çek-senet ödemelerinde yaşanan denge bozulmalarının meydana getireceği domine etkisinin olayı iflas noktasına götürmemesi için mutlaka başta KGF kredileri olmak üzere uzun vadeli, geri ödemesiz, geri ödemesi ötelenmiş olan ciddi kredilere ve desteklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 17 gün bir kapanma yaşayacağız umarım bununla ilgili iş dünyası olarak destek talebimiz karşılığını bulur. Süreci en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz.”