Bankaların turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki artış ve geleceğe yönelik pozitif beklentiler, turizm alanında yatırım yapanları harekete geçirdi. Turizmcilerin yeni otel, restoran yatırımlarının yanı sıra renovasyon ve tefrişat işlerine hız vermesi, bankaların bu alanda kullandırdığı kredilere de yansıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bankacılık sektörü turizm alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 9 ayda yüzde 7,2 artarak 88 milyar 883 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl sonunda 82,9 milyar lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 6 milyar lira artış gösterdi.

Antalya arayı kapatıyor

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde aslan payını alan şehirler İstanbul ve Antalya oldu. İstanbul ilk sıradaki yerini korurken, Antalya ise aradaki farkı her geçen yıl kapatıyor. Eylül sonu itibarıyla turizm alanındaki kredi stoku incelendiğinde, İstanbul, 34 milyar liralık kredi hacmi ve yüzde 38,3'lük payla liderliğini sürdürüyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinin başında gelen Antalya ise 33,4 milyar liralık kredi stoku ve yüzde 37,6'lık payla ikinci sırada yerini aldı.

Bu iki ili 6,6 milyar liralık kredi hacmiyle başkent Ankara takip etti. Muğla 2,8 milyar lira ve İzmir 1,5 milyar lira düzeyindeki turizm kredisi ile ilk beş arasındaki yerini korudu.

Geçen yıl sonunda İstanbul'un turizm alanındaki kredi hacmindeki payı yüzde 38,6, Antalya'nın yüzde 35,6 seviyesindeydi.

En fazla artış Antalya'da en çok düşüş Muğla'da

Turizm alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında 9 aylık dönemde kredi stokunun en fazla arttığı şehir 3,9 milyar lira ile Antalya oldu. Bu ili 2,1 milyar lirayla İstanbul ve 115,8 milyon lirayla Ankara takip etti.

Muğla, kredi stokunun en çok düştüğü il olarak kayıtlara geçti. Bu ildeki kredi stoku 9 ayda 169,2 milyon lira düştü. Bu ili 114,6 milyon lirayla Kütahya ve 82,7 milyon lirayla Adana izledi.

Aralık 2018 - Eylül 2019 dönemlerinde kredi stoku en fazla olan ilk beş şehir şöyle: