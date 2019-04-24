Basın Ekspres’teki oteller beklenenin aksine dolacak
Basın Ekspres hattına damgasını vuran Atatürk Havalimanı kapanırken, bölgedeki oteller merak konusu olmuştu. Açıklamalara göre, bölge otelleri beklenenin aksine doluluklarını artıracak. (Leyla İlhan)
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