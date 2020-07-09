Batı Adeniz sahilleri Antalyalılara kaldı

09 Temmuz 2020

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Koronavirüs salgını sürecinin devam etmesi ve başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ile Rusya'nın seyahat yasağı uygulamaları sürüyor. Yurt içinde de ekonomik durgunluk nedeniyle vatandaşların tatile çıkmaması turizm sektörünü çok olumsuz etkiledi.

Ekonomisi turizme bağlı Antalya'ya turist gelmemesi nedeniyle doğa güzellikleri ve tarihi eserleriyle ünlü Batı Akdeniz sahilleri Antalyalılara kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ekonomik darboğaza girilirken, bundan en büyük darbeyi ise turizm sektörü aldı.

Konyaaltı, sakin bir sezon geçiriyor

Yeni normalleşme sürecinde alınan tedbirler biraz gevşetildi. Ancak Türkiye turizm sektörü tüm önlemleri almasına rağmen yurt dışından yaz sezonunun ortasına gelinmesine rağmen yabancı turist ağırlayamıyor. Koronavirüs sürecinde televizyonlarda da sürekli korku pompalanması sonucu yerli turist de evinden çıkmaz oldu. Kurban bayramında da koronavirüs salgınında ne tür önlem alınacağını bilemeyen yerli turist bankaların tatil kredisi vermesine rağmen tatile çıkmadı.

Her yaz döneminde 'iğne atsan yere düşmez' denilen görüntülere sahne olan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilleri de Antalyalılara kaldı. Konyaaltı sahillerinde hafta sonu diğer yıllardaki gibi kalabalık yaşanmadı.