Bayram tatilinde Çeşme’ye yoğun ilgi: Nüfus 1 milyonu aştı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde de tatilciler İzmir’in Çeşme ilçesinde yoğunluk oluşturdu.

Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede vatandaşlar denizin ve kumun tadını çıkartırken; otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'ı buldu.

Alaçatı gişelerinde metrelerce kuyruk oluştu

Çeşme'nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Öte yandan 4.5 günlük bayram tatili için İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.