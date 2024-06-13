Bayram tatilinde kıyı şeridindeki otellerde doluluğun yüzde 80'e ulaşması bekleniyor

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, her bayram dönemi olduğu gibi bu bayramda da yerli tatilci hareketinin hızlandığını ve hızlanmaya devam edeceğini dile getirerek, sadece yerli misafirler açısından değil yabancı misafirler açısından da daha yoğun bir dönemin başladığını söyledi.

Eresin, tatilin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tatilin uzaması kıyı bölgelerdeki dolulukların artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Kıyılarda yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğunlaşmasıyla birlikte yüzde 80'lere yaklaşan doluluk oranlarına ulaşılmasını bekliyoruz. Okulların tatile girmesi, üniversite sınavlarının da geride kalması tatil planlarında bir nebze olumlu etki yapacaktır ancak yerli misafirlerimizin tatil sürelerinde önceki yıllara göre kısalmalar olacak diye tahmin ediyoruz."

Anadolu şehirlerine yönelik kültür turizmi turlarında artış öngördüklerine dikkati çeken Eresin, "Ancak Anadolu'ya yapılan ziyaretler turizm amaçlı değil daha çok aile, akraba, memleket ziyaretlerine yönelik olacaktır. İstanbul'u çevreleyen yakın turizm destinasyonlarında da yoğunluk bekliyoruz. Şehir otellerinde yerli misafir açısından her zaman olduğu gibi bu bayram döneminin de sakin geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'da yabancı misafirler açısından olumlu gidişat var

Eresin, İstanbul'da özellikle mayıs ayı başından bu yana yabancı misafirler açısından olumlu bir gidişatın olduğunu ve Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya pazarlarında artış olduğu bilgisini paylaştı.

Körfez ve Orta Doğu'ya ilişkin verilerin düşük olmasını düşündürücü bulduklarını fakat son 1 ayda daha iyi bir trend yakalandığını aktaran Eresin, "Doluluklarımız ilk 3 ayda oldukça yavaş olmuştu. Ancak turizmde mayıs ayı başından itibaren yukarı doğru giden bir trend var. Bunun neticesinde özellikle Orta Doğu'dan gelen turistler açısından bayramla birlikte rakamlarımızın daha iyi olacağını umuyoruz. İstanbul'da haziran ayı otel doluluklarının yüzde 60-65'ler düzeyinde seyretmesini öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eresin, sektör olarak hedeflerini yakalamaya odaklandıklarını ve bu yılı, geçen yılın üzerinde tamamlamayı amaçladıklarını belirtti. Her yıl hedeflerinin, bir önceki yılı geçebilmek olduğunu dile getiren Eresin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm barış sektörü. Barış olmayan yerde turistik hareketler bekleyemeyiz. Dünyadaki savaşların sona ermesi turizm hareketlerini ve bizim gelirlerimizi olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla en büyük beklentimiz dünyada barışın sağlanması. Şimdiki durumda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye içinde turizm hedefleri net kestirilebilir durumda değil. Şaşırtıcı bir şekilde 7 gün kala, 10 gün kala çok uzak destinasyonlardan rezervasyon alabiliyoruz. Biraz son dakika rezervasyonlarına bağlı olarak gelişmeleri izleyeceğiz."