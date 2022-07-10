Bayramın ilk günü rekor yenilendi

Türkiye'de 9 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında hareketlilik arttı. Turizm merkezi konumunda bulunan Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın birinci günü 1034 uçak trafiği ile rekor yenilendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırıldığunu anımsatarak, "Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu" dedi.

Kapasite artıyor

Antalya Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021'de kapasite artırma ihalesini yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Proje, iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak."

Karaismailoğlu, ihale sonucunda işi alan yüklenicinin 8 milyar 55 milyon Euro'luk kira ödemesini garanti ettiğini hatırlatarak, firmanın 765 milyon Euro'luk yatırıma başladığını ve 2025'e kadar bitireceğini belirtti.

2 milyar 138 milyon Euro'luk kira peşinatının da ödendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Geleceğin Türkiye'sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya'nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün" ifadelerini kullandı.