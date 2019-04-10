BEBKA, HESTOUREX Fuarı'nda yerini aldı

10 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - 165 ülkeden 6 bin yatırımcı kişi ve heyetin katıldığı 2019 HESTOUREX Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

BEBKA Desteği ve Koordinasyonunda kurulan ortak stantta Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden gelen firma temsilcileri, sağlık ve turizme yönelik tesislerinin ve konaklama yerlerinin tanıtımlarını yaptılar.

Bursa heyeti olarak Bursa Sağlık Turizmi Derneği, ROMMER International, VM Medicalpark Bursa, Özel MEDICABIL Hastanesi, Ramada Bursa, SAGER Travel, Özel DORUK Sağlık Grubu ve ONNO Travel Turizm; Eskişehir’den Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Anadolu Hastanesi, Double Tree By Otel ve Vendome Otel; Bilecik’ten İçmeler tesisleriyle Osmaneli Belediyesi katıldı.

Fuarda bölge illerinin katılımcıları alım heyetleri ile 300’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin termal konaklama imkanları, sağlık merkezlerinde verilen tedavi çeşitleri, doğa sporları alternatifleri ve tur seçenekleri konusunda görüşmecilere bilgiler verildi.

Fuar süresince ayrıca; diğer stantlar ziyaret edilerek bu illerdeki iyi uygulama örnekleri incelendi, ilgililerle tecrübe paylaşımında bulunuldu ve bölge illerinin mevcut potansiyelini geliştirmeye yönelik hayata geçirilebilecek faydalı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler edinildi.