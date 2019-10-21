Bodrum Mandarin Oriental'e iki ödül birden

21 Ekim 2019

Finlandiya’da gerçekleşen ve dünyanın en prestijli otelcilik ödülleri arasında gösterilen 2019 World Luxury Hotel Awards ödül töreninde, Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ödülünün sahibi olurken; Mandarin Oriental, Bodrum dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülleri Finlandiya’da gerçekleşen görkemli ödül töreninde Mandarin Oriental, Bodrum adına Genel Müdür Harun Dursun aldı.

Ayrıca, 2019 World Luxury Hotel Awards’ta, tüm adayların sahibi olmak için can attığı, belirlenmesinde marka, konum, tasarım ve genel misafir memnuniyeti gibi birçok unsurun rol oynadığı, 2019 yılının değerlendirmesinde ise eşsiz tasarım, mükemmel zarafet ve üstün hizmet mükemmelliğine odaklanıldığı Yılın Global Oteli ödülüne de Mandarin Oriental, Bodrum layık görüldü.

Dursun: Özverili ekip arkadaşlarımın başarısı



Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun, “Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü” olarak ödüllendirilmesindeki başarısıyla ilgili olarak düşüncelerini “Turizm sektöründeki 30. yılımda bu prestijli ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Bu başarı aynı zamanda Mandarin Oriental, Bodrum çatısı altında efsanevi hizmet anlayışımızı Türk misafirperverliği ile birleştirerek sergileyen, tüm özverili ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Ayrıca yatırımcımız Astaş Holding'e de bu önemli pozisyonda beni her zaman destekledikleri için teşekkür ederim.” cümleleriyle özetledi.