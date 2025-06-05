Bodrum'da bayram yoğunluğu: 50 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyenler ilçeye akın etti. Son 24 saatte 50 bine yakın araç giriş yaptı. Güvenlik güçleri ve belediye ekipleri bölgede yoğun önlem aldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi, bayram tatilini geçirmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Kara yoluyla ilçeye gelen tatilciler, uzun araç kuyruklarına neden olurken, şehir girişlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Torba uygulama noktasında güvenlik güçleriyle bir araya gelerek denetimlere katıldı. Sürücülerin bayramını kutlayan Çit, kahve ve çikolata ikramında bulundu.

Kaymakam Çit, tüm kurumların koordinasyon içinde bayram süresince görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Jandarma, polis ve belediye ekipleri ilçe genelinde trafik düzeni, asayiş ve kamu hizmetlerinin aksamaması için 24 saat görev yapıyor.