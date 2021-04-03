Bodrum'daki 2 bin 400 yıllık lahitin kapağını Bakan Ersoy açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında inceleme yaptı.

Yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan 2 bin 400 yıllık mezarın kapağını açan Ersoy, lahitin 8 Mart'ta yapılan kazı sırasında keşfedildiğini söyledi. Lahitin üst kapağının ilk defa bugün basın mensuplarıyla açıldığını aktaran Ersoy, "Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş." ifadesini kullandı.

Bölgeyi geçici olarak kapatacaklarını belirten Ersoy, daha sonra üzerine çadır yaparak güneşten koruyacaklarını, yavaş yavaş içerisindekilerin çıkarılacağını dile getirdi.

Çıkarılan eserler, müzede sergilenecek

İlk etapta mezardan bazı eşyalar bulunduğunu ama çok şey çıkacağına inandıklarına işaret eden Ersoy, "Burada çok şey var. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Bunların hepsini bulacaklar. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülüyor. Mezardan çıkarılan tüm eserler müzeye götürülerek sergilenecek." diye konuştu. Bodrum'un sezona girmek üzere olduğunu aktaran Ersoy, sezon öncesi bu gelişmenin güzel bir haber olduğunu bildirdi.