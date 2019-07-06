BURKON, ülke genelinde 6 ayda 22 kongre yaptı

06 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - BURKON Turizm & Kongre, Ocak ve Haziran 2019 arasında, çoğunluğu Uludağ olmak üzere Bursa’da ve İzmir, Antalya, Manisa, Marmaris, Kütahya, Bodrum gibi kentlerde 22 adet kongre düzenleyerek sektöre önemli katkılar sağladı.

2019 yılının ilk yarısında Bursa ağırlıklı olmak üzere ülke genelinde toplamda 22 kongre gerçekleştirdiklerini söyleyen BURKON Turizm & Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, “Tıp ağırlıklı olmak üzere farklı alanlarda düzenlenen bu 22 kongrede, 6 bin 165 katılımcı ağırlarken, bu katılımcılardan 10 bin geceleme yaparak turizme ve ekonomiye katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

Bursa’da 6 bin geceleme, 14 kongre

Bursa özelinde de değerlendirme yapan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan bu 22 kongrenin 14’ünü Bursa’da gerçekleştirdik. Bursa’da gerçekleştirdiğimiz kongrelerde de Uludağ başı çekiyor. Bu 14 kongre sayesinde Bursa’da 6 bin geceleme oldu. Amacımız Bursa’nın ve özellikle Uludağ’ın bu tip kongre organizasyonlarına daha çok ev sahipliği yapması. Biz elimizden geldiğince bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Var olan potansiyellerimizi daha aktif kullanabilirsek, Uludağ’ı, dolayısıyla Bursa’yı kongre turizminin merkezi yapabiliriz. Yılın ikinci yarısında da önemli kongreleri Bursa başta olmak üzere diğer kentlerimizde önemli konu başlıklarında yapmaya devam edeceğiz.”

“Bursa kongre turizm merkezi olabilir”

Kongre turizminin önemine de vurgu yapan Eker sözlerini şöyle noktaladı: “Dünya turizmindeki büyümeyi sürükleyen turizm dallarının başında kongre turizmi geliyor. Yapılan anket ve araştırmalar günümüzde 100 milyona yakın kişinin kongre, toplantı ve iş amaçlı seyahat gerçekleştirdiğini söylüyor. Ülkemizde ise bu rakam 2017’deki verilere göre 1,7 milyon civarıydı. Yanı sıra kongre turizmine katılanların yüksek profili ve networkü, kongre esnasında ve kongre sonrasında da ilginin, bölgeye artmasına vesile olabiliyor. Bursa’mız lokasyonu, gastronomideki zenginliği, tarihsel ve kültürel mirası ve destinasyonuyla kongre turizminde çok daha iyi yerlere gelebilir. Biz de Bursa’nın bu değerli turizm dalından daha çok pay alabilmesi adına çalışıyoruz.”