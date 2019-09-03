Bursa, Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini ağırladı

03 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şubesi iş birliği ve THY destekleriyle düzenlenen program ile Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları Bursa’ya getirildi.

Uludağ, Ulucami, Panorama 1326 Müzesi, Hanlar Bölgesi, dünyada görülmesi gereken 30 kasaba arasında gösterilen Gölyazı, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Cumalıkızık Köyü ile UNESCO listesine alınması için çalışmalar yürütülen İznik gibi doğal ve tarihi turistik bölgelere ziyaretler gerçekleştiren influencerlar, bunun yanı sıra atlı okçuluk, sandal turu, yamaç paraşütü gibi aktivitelerde de bulundu.

Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin özel olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: “İki ülkenin çok yakın olmamasına rağmen yıllar önce bizim atalarımız Güney Kore'nin bağımsızlık mücadelesi için asker gönderdi ve bu süreçte orada şehitlerimiz oldu. Seul Büyükelçimiz ile Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin bizzat Bursa'ya gelerek başlattıkları bu sürecin ülkelerimiz ve şehirlerimiz arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum.”

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada da; Güney Kore’ye yönelik turizm çalışmalarının illerdeki paydaşlarla iş birliği içerisinde devam edeceği, bu kapsamda önümüzdeki aylarda Güney Koreli seyahat acentelerine yönelik tanıtım organizasyonu düzenleneceği belirtildi.