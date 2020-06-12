Bursa, turizmde bakanlık imkanlarından yararlanacak

12 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür turizm alanında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile güç birliği yapıyor. Özellikle bu dönem ulaşımdan çevreye, spordan kentsel dönüşüme kadar farklı alanlarda Ankara’dan önemli destekler almayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu güç birliği ile kültür ve turizm alanında da Bakanlık kaynaklarından yararlanmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ilk önemli adım Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in de hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantıda atıldı. İki kurumun da ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan kültür turizm projeleri ele alındı, bundan sonra işbirliği içinde yapılması düşünülen organizasyonlar değerlendirildi.

Bakanlık desteği masada

Kültür ve turizm alanında kentin geleceğini yakından ilgilendiren toplantıyı değerlendiren Aktaş, Bursa’nın sahibi olduğu tarihsel ve kültürel değerlerle çok özellikli bir kent olduğunun altını çizdi. Bu değerlerin Bursa için bir zenginliğe dönüşmesi noktasında bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aktaş, “Göreve yeni başlayan İl Kültür ve Turizm Müdürümüzün konuyla alakalı çok tecrübeli olması sebebiyle özellikle bir işbirliği içerisinde önemli işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Belli konu başlıklarında işbirliğimiz olacak. Öncelikle bizim İznik’te devam kazı çalışmalarımız vardı. Bu kazılarla ilgili protokol süresi doldu. Tabii hem bu kazıların devam etmesi, aynı şekilde Aktopraklık Akeopark’ın da bu manada değerlendirmesi noktasında bir işbirliği içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

Gençlik ve çocuk kütüphanesi

Bursa’da hem Bakanlığa hem de Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphaneler olduğunu ifade eden Aktaş, “İstiyoruz ki bu kütüphaneler kayıtlar anlamında kullanıcıların istifadesine açılsın. Kütüphanelerimizi tüm üyelere açmış olalım. Aynı şekilde Merinos’ta bir Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi oluşturacağız. Bu manada Bakanlığımızın destekleri ile bu organizasyonu yapacağız. Bizim 11 tane kütüphanemiz ve 25 bin üyemiz var. İstiyoruz ki karşılıklı kütüphanelerdeki paylaşımlar söz konusu olsun. Bununla ilgili ortak bir platform oluşturup süreçleri işbirliği içerisinde takip edeceğiz” diye konuştu.

Ayrıca, Bursalı ünlülerle kısa film festivali için Bakanlığa gerekli yazıları yazdıklarını aktaran Aktaş, bununla alakalı destek sürecini beraberce takip edeceklerini ifade etti. Ele aldıkları bir diğer konunun da Yeşil’deki İslam eserleri müzesi olduğunu bildiren Aktaş, “Onun deposunda yer alan eski eserlerimiz var. Hepsi birer hazine. Bunların halkın izlenimine sunulması noktasında, El Yazmaları Müzesi’nde bizim tarafımızdan sergilenmesi ile alakalı karşılıklı işbirliği oluşturacağız. Yine en önemlisi de turizmle alakalı özellikle tanıtım ayağında daha neler yapabiliriz konusunu değerlendirdik. İşbirliği içerisinde inşallah Bursa’mızın tarihi ve kültürel mirasının daha ileriye taşınması, korunması ve geliştirilmesi noktasında güzel şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.