Bursa, yeni normale alternatif turizm yatırımlarıyla hazırlanıyor

07 Ağustos 2020

ESRA ÖZARFAT-BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm stratejisini pandemi sonrasına göre yeniden güncelledi. Koronavirüs salgını öncesinde turizmde özellikle Uzakdoğu pazarına yönelen belediye, pandemi sonrası değişen turizm anlayışına alternatif turizm yatırımlarına odaklandı. Yeni normal yaşam koşullarına uygun olarak planlanan turizm politikasının başında, traking, kamp ve karavan turizmi geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ı, yaylaları, gölleri ve denizinin yanı sıra tüm doğaseverlere hitap eden coğrafi yapısıyla Bursa’nın, sağlıklı tatil anlayışının en önemli uğrak noktalarından biri olması yolunda adımlar attıklarını kaydetti. Aktaş, bu kapsamda İznik, Uludağ, Şuuçtu Şelalesi gibi bölgelerde kamp ve karavan alanları belirlediklerini anlattı. Pandemi ile birlikte popüler olan ‘arınma turizmi’nin de önünü açacak çalışmaların yanı sıra doğa sporları için de alanlar belirlendiğini ifade eden Aktaş, “Yürüyüş rotaları, adrenalin parklar, rafting, kaya tırmanışı, mağaracılık, bisikletli doğa turları gibi doğa sporlarının yapılabileceği alanlar hazırlandı. Öte yandan su sporları ve deniz tutkunları için Gölyazı’da kayık turları, İznik Gölü’nde de su sporlarını öne çıkaracak farklı aktivite alanları oluşturuyor” dedi.

Turizm odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Aktaş, “Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyoruz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Özellikle pandemi süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz değerlere sahibiz. Oluşturacağımız özel aktivite alanları ile pandemi sonrası da Bursa sağlıklı ve ayrıcalıklı tatilin adresi olacak” değerlendirmesini yaptı.

İlde 78 tesis ‘güvenli turizm belgesi’ aldı



Önem kazanan eko-turizmden daha fazla pay alabilmek amacıyla Harmancık ilçesindeki tesislerin kapasitesinin artırıldığını açıklayan Alinur Aktaş, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan ‘Güvenli Turizm Belgesi’ ile ilgili sürecin de yakından takip edildiğini dile getirdi. Aktaş, Bursa’da bugüne kadar 78 tesisin bu belgeyi almaya hak kazandığını açıkladı.