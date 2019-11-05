Bursa ‘zengin turist’ için yeni rotalar çiziyor

05 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Tarihi ve kültürün yanı sıra doğa değerleri ve ekolojik yaşam ile doğa turizmine, golf, su kayağı ve at binme spor alanları ile spor turizmine, Osmanlı mutfağının sunulacağı Gastronomi Festivali ile gastronomi turizmine yoğunlaşılıyor. “Bursa’yı, yabancı turistin daha fazla para harcayabileceği bir şehir yapmak istiyoruz” diyen turizmci, tanıtım çalışmalarını potansiyel görülen her ülkenin tüketim alışkanlığına göre özel hazırlayacak.

Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine göre; 2019 yılında 500 bine ulaşması beklenen yabancı turist sayısı yılın ilk üç çeyreğinde 281 binde kaldı. Bu yıl yaz sezonunda 33 milyonluk Suudi Arabistan pazarında yüzde 42 kayıp yaşarken, Kuveyt pazarında yüzde 10 artışla öne çıktı. Öte yandan Güney Korelilere özel tanıtım çalışmalarına da başlayan turizmcilerin hedefinde Asyalı turist var. Bursa’nın Arap turizmi ağırlayan ve sadece kış turizmine ev sahipliği yapan bir il olmaktan çıkarmayı istediklerini söyleyen Bursa Turizm Platformu ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Murat Saracoğlu, “Bursa turizminde yıllarca odak noktasına oturtulan Uludağ’ın sorunları ve Arap turizmi Bursa’ya zarar verdi. Bugün yeni yollar deniyoruz. Uludağ’dan ve Arap turizminden elbette vazgeçmiş değiliz; ancak farklı projelerin de denenmesi gerekiyor. Bu hedefle Japonya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Malezya gibi zengin Asya ülkelerinde tanıtım atağına başladık. Güney Kore halkı teleferik ve Unesco alanlarını ile Ulucami ve Hanlar Bölgesi’ne ilgi duydu. Termale sıcak bakmıyorlar” dedi.

Golf turizmi için yatırımcı bekleniyor

Bursa’ya golf tesisi de kazandırmanın planlarını yaptıklarından bahseden Saracoğlu, yerli veya yabancı yatırımcı arayışında olduklarını söyledi. Saracoğlu, “Koreli para harcamayı çok seviyor. Mevcut Bursa koşullarında Korelinin para harcayabileceği pek alternatif yok. Yeni ilgi alanları oluşturmalıyız. Golf bunlardan biri” dedi. Bursa’nın mevcut değeri olan su kayağı tesisini de dünya çapında bilinen bir marka yapmayı hedeflediklerini ifade eden Saracoğlu, at binme sporu için de Karacabey Harasını Bursa turizmine katmak istediklerini söyledi. Saracoğlu, 2020’nin ikinci çeyreğinde Avrupa ülkelerinin tüm büyükelçilerini Bursa’ya davet ederek, Avrupa pazarındaki tanıtım çalışmalarını güçlendireceklerini kaydetti. Saracoğlu, Fransa ile doğa turizm üzerine çalışıldığını ve dünyada 295 farklı noktada doğa turizmi yapan bir acentenin listesine Bursa’yı dahil etmeyi başardıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan İstanbul ve Bursa’da faaliyet gösteren Güney Koreli şirketlerin bulunmasını da avantaja çevirmek istediklerini dile getiren Saracoğlu, business turizminde de yol almak istediklerini söyledi. Saracoğlu, Bursa’da eğitim gören yabancı üniversite öğrencilerin ve yakınlarını da eğitim turizmi adı altında turizme katmayı hedeflediklerini belirtti. Murat Saracoğlu öte yandan, 2020 yılında planladıkları Gastronomi Festivali ile gastronomi turizminden pay almayı hedeflediklerini ifade etti.

Son 4 yılın en parlak yazı oldu

Birçok internasyonel markanın Bursa’ya girişine rağmen Türkiye’nin turizm alanında gösterdiği başarıyı Bursa’nın aynı paralelde gösteremediğinden yakınan Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Yazıcı da, 2014 yılından bugüne aldığı paydaki yükselişin 0.20 civarında olduğuna dikkati çekti. Yazıcı, “Geldiğimiz nokta Türkiye turizminden yüzde 1 dahi pay alamadığımız gerçeğidir. 10 yıldır Bursa’da kalan yabancı turistlerin ortalama kalış süresi 1,83 gün. Sağlık turizminde ise ortalama kalış sürelerinin 7 ila 14 güne çıkabiliyor. Bu yaz sezonunda 838 bin 423 yerli, 281 bin yabancı turist ağırlandı. Yabancı turist sayısını artırabilmek için Türkiye’yi en çok tercih eden Rusya, Almanya, İngiltere, İran, Bulgaristan ülkelerine odaklanıp, bu bölgelerin ilgisini çekecek tanıtımlar yapacağız. Bursa’ya ağırlıklı olarak Kuveyt, Endonezya, Çin, Malezya ve akabinde Suudi Arabistan gibi ülkelerden ziyaretçi geliyor. Ancak 33 milyonluk Suudi Arabistan pazarının büyük bir bölümünü kaybettik. Bursa için ana pazarımız Kuveyt oldu. Bu yıl yaz döneminde son 4 yılın en parlak dönemini geçirdik” dedi.

Oda fiyatları son 4 yılda yüzde 40 düştü

Yürüttükleri projelerin ancak 2021’de meyve vereceğini söyleyen Ersin Yazıcı, Bursa turizmini tehdit eden unsurları da şu sözlerle özetledi: “Oda fiyatları döviz bazında 4 yılda yüzde 40 oranında düştü. İstanbul’dan Bursa’ya düzenlenen günübirlik ucuz turlar, vergi mükellefi ve kaydı olmayan ev kiralamaları, tek pazara bağımlılık, şehrimizi tercih eden Kuveyt, Bahreyn gibi Ortadoğu ülkelerinin nüfuslarının az oluşu, Bursa’daki sosyal aktivitelerin azlığı, yüksek göç oranı ve buna bağlı olarak artan nüfus sonuçları, önlenemeyen betonlaşma bu tehditlerin en önemlileridir.”