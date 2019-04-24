Bursa’nın değerleri Çin’de tanıtıldı

24 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA ) - Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor.

Daha önce İstanbul’daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı, ITB Berlin 2019 Fuarı ve Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Tur ve Seyahat Acenteleri Fuarı’nda (MATTA) boy gösteren Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Çin’de Bursa’yı tanıttı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Başkenti Pekin’de düzenlenen Cottm Chına Outbound Travel And Tourısm Market Fuarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği Turizm Müşavirliği tarafından açılan Türkiye standında Bursa da yer aldı.

Türkiye ve Bursa’ya büyük ilgi

Türk Hava Yolları, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği, Şanlıurfa ve Konya Büyükşehir Belediyeleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve birliğe bağlı turizm şirketlerinin de katıldığı fuarda Türkiye’nin turizm odak noktaları paket turlar eşliğinde tanıtıldı. 70 farklı ülkeden 450 farklı turizm kurum ve kuruluşunun katılım sağladığı fuarda Bursa’nın 17 ilçesindeki tarihi ve turistik değerlerin tanıtımı yapıldı. Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesiyle birlikte dünyanın gözdesi olan Bursa’nın sultan külliyeleri, hanlar bölgesi ve Cumalıkızık gibi değerleri Çinli turizm şirketleri tarafından büyük ilgi gördü. Farklı turizm şirketleri tarafından Türkiye genelinde düzenlenen paket turların içerisinde Bursa’nın da görünür olması Bursa’ya olan ilgiyi arttırdı.

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti genelinde sosyal medya mecralarında kullanılan programlar üzerinden Bursa’nın tanıtılması ve pazara etkin bir şekilde dahil olması adına üst düzey yetkililerle toplantılar yapıldı. Fuara Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Levent Gök katılırken, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği de Anıl Bayık ve Serkan Teke tarafından temsil edildi.