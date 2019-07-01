Bursa’nın güzellikleri Güney Kore’de anlatıldı

01 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Seul kentinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Eskişehir Valiliği ortak organizasyonunda Güney Koreli seyahat acentelerine Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in turistik değerleri tanıtıldı.

Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye devam ediyor. Türkiye’yi ve Bursa’yı her alanda etkin projelerle yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Güney Kore’de de Bursa rüzgarı estirdi. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Seul kentinde Güney Koreli seyahat acentelerine Bursa'yı tanıttı.

Programa Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına katılım sağlayan Anıl Bayık, yaptığı sunumda Koreli turizm yatırımcılarına Bursa'nın cazibelerini anlattı. Programa Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ve TURSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı. 8 kişilik heyet, Güney Kore’de faaliyet gösteren 45 seyahat acentesinin yetkilisi ve Seul’de faaliyet gösteren en büyük 5 turizm acentesinin yöneticileriyle görüşmelerde bulundu.

Sunumlar ve birebir görüşmeler süresince Güney Koreli ilgililere Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri hakkında bilgi verilerek; dokümanlar, videolar ve fotoğraflar aracılığı ile bölgenin tanıtılması amaçlandı. Eylül-Ekim döneminde ilgili acentelerin bir fam trip organizasyonu ile bölgede ağırlanması planlanıyor.