Bursa’nın tanıtımı Londra ve Selanik’te yapıldı

17 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Londra’da kesintisiz 40 yıldır organize edilen WTM Uluslararası Turizm Fuarı (Word Travel Market) ile Yunanistan’ın sektörel en büyük fuarı olan ve Selanik’te gerçekleştirilen Philoxenia International Tourism Exhibition, bu yıl da büyük bir katılımla kapılarını ziyaretçilere açtı. Londra’daki organizasyona 10 ülkeden 4 binin üzerinde firma ve 50 binin üzerinde turizm profesyoneli katılım sağlarken, Selanik’teki fuarı ise 30 binin üzerinde ziyaretçi takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür ve Turizm Birliği yetkilileriyle birlikte etkinlikte Bursa’yı temsil etti. Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alması adına yürütülen çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da yakından izlendi.