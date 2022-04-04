Bursa’nın turizmde yeni hedefi Sri Lanka ve Hindistan

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa, tarihi mekanları, yaz ve kış ziyaret edilen Uludağ'ı, termal tesisleri, doğal güzellikleriyle yılın her döneminde en fazla Arap ve Ortadoğu ülkelerinden turist ağırlayan kent olarak öne çıkıyordu. Ancak son yıllarda Arap turistlerin konut satın alarak kentte yerleşik hale gelmeleri turizm gelirlerinde azalmaya neden oldu. Bu süreç Bursalı turizmcileri yeni destinasyonlara yöneltti. TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Saraçoğlu, Arap ve Ortadoğu ülkeleri için; “Artık oturmuş bir pazar olduğundan turizme katkı sunmayan bir pazar olmaya başladı. Gelenler burada konut alarak mülk sahibi oluyor. Mevcut pazarı korumaya çalışıyoruz ancak o pazarlarda bir gelecek görmüyoruz” yorumunu yaptı.

Bursa’da Valilik başta olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla birlikte turizmde yeni bir reorganizasyon dönemine girildiğini vurgulayan Murat Saraçoğlu, özellikle Sri Lanka ve Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda Bursa’nın yeni turizm pazarı olacağını vurguladı. Saraçoğlu, “Nisan ayında Sri Lanka Büyükelçiliği ve THY Güney Amerika Bölge Müdürlüğü ortak organizasyonu ile acente ve tur operatörlerini Bursa’da ağırlayacağız. Mayıs ayında Bulgaristan’ın Varna şehrinde iş geliştirme tanıtım programı düzenleyeceğiz. Balkan pazarı başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Uzakdoğu, Asya, Pasifik ülkelerinde Bursa’nın tanıtımlarına ağırlık vereceğiz. Ayrıca Latin Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinde de tanıtımlara başladık” dedi. Öte yandan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk cumhuriyetlerinin de Bursa’nın yeni alternatif rotaları içinde yer aldığına dikkat çeken Saraçoğlu, Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının da bu ivmeyi artıracağını söyledi.

Yeni turizm rotaları belirleniyor

“Yeni dönemde Bursa’yı günübirlik ziyaret edilecek nokta olmaktan çıkartıp en az 2 gece 3 gün konaklamalı bir turizm destinasyonu haline getirmek istiyoruz” diyen Saraçoğlu, 2020 yılında 1 milyondan fazla kişiyi konaklamalı olarak ağırlayan Bursa’da otellerin yeterli olduğunu, yıllık ortalama doluluk oranlarının yüzde 60’larda seyrettiğini bildirdi. Yurt içi tanıtımlar kapsamında iş dünyası, fahri konsolosluklar, meslek örgütleri gibi 10 farklı heyetle 10 tur içeren ‘Herkes kendi şehrinin bir günlük turisti olsun’ projesini başlatacaklarını belirten Saraçoğlu şu bilgileri verdi: “Bursa’nın bir gastonomi kenti olması için 18-19 Haziran’da Bursa Gastro-Kültür Yolu info programını yapacağız. Rehberler Odası ile birlikte bilinen yerlerin dışında Bursa ve Güney Marmara’nın yeni turizm rotalarını belirliyoruz. Dünya Antropoloji Kongresi’ni Bursa’da yapmayı planlıyoruz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çok önemli. UNESCO alanlarımız yeteri kadar tanınmıyor. Tur programlarımıza dahil ettik.”

“Kamu tarafından yok sayılacak derecede dışlandık”

Bursalı seyahat acentelerinin beklentilerine de değinen Murat Saraçoğlu, sektörün kamudan beklediği desteği göremediğini dile getirdi. Saraçoğlu şunları söyledi: “Pandemi döneminde kamu tarafından yok sayılacak derecede dışlandık. Turizmciler, aldıkları hasarı halen onaramadı. Gerekli kamu desteğinin verilmesini istiyoruz. İş avansı teşvikleri verilmedi, sağlanan kredi destekleri icraatta gerçekleşmedi. 50 yıl önce çıkarılan meslek yasamızın güncellenmesi, sektörün önünü açacak şekilde yeniden yürürlüğe girmesini istiyoruz.”