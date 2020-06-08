Butik oteller 'resort'lara karşı!

08 Haziran 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Oteller, hijyen manifestolarını duyurarak, yeniden açılıyor. Butik oteller ve resort oteller arasında yerli turist yarışı başladı. Talep artışı yaşayan butik oteller fiyatlarını yüzde 30-40 yükseltirken, yerli turiste umut bağlayan resort oteller ise fiyat artırmadı.

Yaklaşık 3 ay aradan sonra tatilciler plan yapmaya, turizmcilerin de telefonları çalmaya başladı. Yerli turistin taleplerinde önceki haftaya göre iki kat artışlar yaşanırken, yabancı turistin ise sonbahardan önce gelmesi sürpriz olacak.

Haziran ortasında turizm sezonunu açan yerli turist için bu yıl tatilin şifresi, sakinlik ve hijyen. Bu sebeple rezervasyonlarda da butik ve küçük otellere ilgi daha fazla olurken, resort otellerin de özel villa gibi izole alanları soruluyor. Büyük ve resort otellerin çoğu yüzde 50 kapasite ile açılacaklarını söyleyerek, müşteriyi sakinliğe ikna etmeye çalışıyor. Oteller, VIP sauna ve kaplıca, her şey dahil alakart menü gibi hizmetlerle turisti etkilemek istiyor.

Yüksek sezon baharda

Sektör, yüksek sezonun ağustos ve eylül aylarına sarkabileceğini, gelen taleplerin bu yönde olduğunu belirtiyor. Almanya ve Rusya gibi kaynak pazarlarda belirsizlik sürerken, bu yaz otellerin neredeyse yarısı sezonu kapalı geçirecek. Yerli turistin en çok tercih ettiği bölge ise Akdeniz ve Ege.

Butik %90, resort %50 dolacak

Küçük ve butik otellerde doluluğun yüzde 80-90’lara ulaşacağının, büyük otellerde ise yüzde 40-50’lerde kalacağının tahmin edildiğini kaydeden Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, büyük otellerin çoğunun açılmayacağını ya da kısmi açılacağını ifade etti.

Temmuzda %25 rezervasyon var

Haziranda yüzde 50 kapasiteyle açıldıklarını belirten Çakır, kapasite arttırmaya hazır olduklarını ifade etti. Çakır, 12 Haziran’da ultra her şey dahil sistemini alakart sunmaya başlayacaklarını belirterek, şunları anlattı: "Haziranda yüzde 20-25 dolulukla başlayacağız. Temmuzda yüzde 50-60’lara çıkabiliriz. Temmuz için mevcut yüzde 25 rezervasyon var zaten. Döviz etkisi ve COVID-19 önlemleri maliyetleri arttırdı. Buna rağmen geçen kasımda belirlediğimiz TL fiyatlarını şimdilik koruyoruz." Yurt dışı ve yurt içinden gerek acentelerden gerekse misafirlerden gelen sorular arasında villaların, çocuk kulübünün en fazla sorulan konular arasında olduğunu açıklayan Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Otellerde fiyat artışı yok. Gelen telefonlara göre de konu fiyat değil, hijyen ve güvenlik. Antalya'da birçok otel yüzde 50 kapasite ile açılacak. Talep bundan fazla değil. İç pazarda istenilen durumda değiliz” diye konuştu.

İptaller bitti, şimdi satış olacak

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, hareketlenmelerin, yasağın kalkmasıyla ivme kazandığını kaydederek, "Haziranın ilk 5 gününde, bir önceki haftaya göre yüzde 40 artış var. Butik otellere olan talep, geçmiş dönemlere oranla bu yıl daha fazla; ancak sahillerdeki büyük otellere olan talebin de eksilmediğini söyleyebiliriz” dedi. Şu anda portföyündeki otellerin yüzde 76’sının temmuzda açılacağını belirten Küçükyılmaz, müşterilerin yüzde 60’ının haziranın ilk yarısındaki rezervasyonlarını ileri tarihle değiştirdiğini, yeni dönemde iptalden çok, satış beklediklerini söyledi.

28 Haziran'dan sonra hızlanacak

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Son bir haftadır çok yoğun bir telefon trafiğimiz var. İptal telefonlarına cevap verirken, şimdi değişiklik dönüşleri alıyoruz. Otel ne zaman açılacak sorularıyla birlikte yeni rezervasyon talepleriyle de karşılaşıyoruz. İç pazarda konaklamalar 10 Haziran'da başlayacak. 28 Haziran'dan sonra hızlanacak. Türkiye genelinde otellerin yüzde 60'ı açılacak"diye konuştu. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da artışların hala geçen yılki rakamlarda olmadığını vurgulayarak, "Bu yıl sezon eylülekim aylarına da sarkabilir" dedi.

Kapısını açana ziyaretçi geliyor



Kısıtlamaların esnetilmesiyle evlerinde bunalan yerli turistte ciddi bir heyecan gözlemlediklerini anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yerli turistin sezonu açtığını, şimdiden kapılarını açan otellere gelen ziyaretçiler olduğunu söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde sertifika alan otellerin resmi olarak açıklanmaya başladığını hatırlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sertifika alan otellerde yoğunluk oluşmaya başladığını belirtti. Faaliyetine ara veren otellerinin haziranda açılmaya başladığını kaydeden Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, ”1 Haziran'da 3 otelimiz misafirlerini ağırlamaya başladı. İç pazardan yeni talep almaya başladık. Faaliyetteki otellerimizde doluluklar yüzde 35-40’larda” dedi.



Yabancı turistten ‘temmuz’ sinyali



Bu yıl iç pazar ağırlıklı bir sezon geçirecek sektörde, otellerde iç pazara ayrılan kapasite ortalama yüzde 15’lerdeydi. En büyük iki pazar Almanya ve Rusya’nın ne zaman açılacağı belli değil. Rusya ağustosu işaret ederken, Almanya ise birçok Avrupa ülkesine seyahat yasağını kaldırdı ancak Türkiye bu listede yok. Turizmcilere göre, Avrupa Birliği, krizden çok etkilenen İspanya, Fransa ve İtalya’ya destek vermek için Türkiye’yi açmıyor. Sektör, açıldığı an Türkiye'nin tercihte ilk sıraya oturacağını düşünüyor. Rezervasyonların bazılarının ağustos ve eylül ayları ile değiştirildiğini ifade eden TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, şunları söyledi: “Sertifika çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeden olumlu sinyaller gelmeye başladı. Temmuz ayının ilk haftasından itibaren yavaş yavaş yabancı turistlerin gelmesini bekliyoruz.” İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden yeni rezervasyonların gelmeye başladığını kaydeden TÜROFED Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, "Temmuz ayında hızlı bir normalleşme olursa ağustos yüksek sezon olacak. Kayıpların birçoğunun bu dönemde kapatılabileceğini düşünüyoruz. Temmuz ayında yüzde 70'lik doluluk iyi bir başlangıç olabilecek" diye konuştu. Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise “Haziran ayında maalesef yabancı rezervasyonların hepsi iptal oldu. Ancak temmuz ve ağustos aylarındaki yabancı rezervasyonlar şimdilik duruyor” dedi.

Telefonla bilgi alma yüzde 55 arttı



Neredekal.com'da 31-6 Haziran haftasında trafik, 24-30 Mayıs haftasına göre yüzde 27 arttı. Artan trafik, yine de geçen yılın yüzde 53 altında. Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş, butik ve küçük otellere olan eğilimle, fiyatlarında yüzde 30 ila 40’lık artış olduğunu kaydederek, "Bu yıl telefon yoluyla otellere operatörlere ulaşmak daha popüler bir aksiyon. Detay bilgi alınıyor. Telefon yönlendirme haziranda önceki haftaya göre yüzde 55 arttı” dedi.