COVID-19 seyahat tercihlerini değiştirdi

Enuygun firmasının yaptığı çalışmada COVID-19 salgını sürecinde müşterilerinin seyahat tercihlerini analiz etti. Analize göre; 2020 yılında yurt içinde en çok uçak ve otobüs bileti alınan şehir İstanbul, yurt dışı için en çok uçak bileti alınan ülke Almanya, yurt içi en çok seyahat eden şehirler ise İstanbul, İzmir, Ankara oldu. 2020’de seyahat edenlerin yüzde 63’ü erkek, yüzde 37'si kadın yolculardan oluştu.

Araştırmanın verilerine göre, en yüksek uçak ve otobüs bileti satışı Ocak ayında gerçekleşti. Yurt içinde en çok uçak bileti İstanbul'a, otobüs bileti ise Ankara'ya alındı. En çok seyahat eden şehirler ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana oldu. Türkiye’den en çok uçak bileti alınan ülke ise Almanya olurken, sırasıyla en çok Ukrayna, Azerbaycan, Fransa ve İngiltere’ye seyahat edildi. Türkiye'ye seyahat eden ülkelerin başında Almanya ve Ukrayna yer alırken, Azerbaycan, Fransa ve Hollanda da Türkiye’ye en çok seyahat eden ülkelerin başında geldi.

2020’de en çok seyahat eden yaş grubu 25-35 yaş aralığı

Enuygun’un müşteri incelemesine göre, 2020’de en çok erkekler seyahat etti. Seyahat edenlerin yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 37'sini ise kadınlar oluşturdu. 2020’de en çok seyahat eden yaş grubu ise 25-35 yaş aralığı oldu.

En erken otel rezervasyonu 279 gün önce yapıldı

2020 yılında en çok konaklama yapılan şehirlerde ise İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Muğla başı çekti. Aynı anda en fazla 6 kişilik otel rezervasyonu yapılırken 12 kişilik uçak bileti ve 4 kişilik otobüs bileti satın alındı. Çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında ise ilk üç sırayı İstanbul, İzmir ve Antalya aldı.

Kullanıcıların bilet aldığı zamanlar incelendiğinde; kadınların uçak biletini ortalama 9 gün, erkeklerin ise 6 gün önceden almayı tercih ettiği gözlemlendi. En erken otel rezervasyonu ise 279 gün önce yapıldı.

Şahsi araç kullanımında artış

Araştırmaya göre, kullanıcıların yüzde 35’i Covid-19 salgını başlamadan önceki son 3 yıl içerisinde seyahat sıklığını "yılda 1-2 kez" olarak ifade ederken; yüzde 32’si bu sıklığı "yılda 3-4 kez" olarak belirtti. Yeni tip koronavirüs salgını başladıktan sonra, her 10 görüşmeciden 8’i kişisel/turistik veya iş amaçlı en az 1 kez seyahat gerçekleştirdi. Salgın sonrasında gerçekleştirilen bu seyahatler içerisinde kişisel seyahatler öne çıktı. Covid-19 salgını başlamadan önceki son 3 yıl içerisinde gerçekleştirilen seyahatlerde, ilk 3 ulaşım aracı sırasıyla uçak, otobüs ve şahsi araç iken salgın sonrası dönemde ise şahsi araç kullanım oranı, uçak ve otobüs kullanım oranlarına göre artış gösterdiği ifade edildi.

En uzun aktarma süresi 34 saat oldu

Covid-19 pandemisinin ilk döneminde uçuşlar ertelendi, buna bağlı olarak müşteriler biletleri iptal etti ya da açığa aldı. Araştırma verilerine göre 4 kişilik bir aile en yüksek yurt dışı uçak bileti için toplam 59 bin TL ödedi. Bu yıl satılan en pahalı otobüs bileti ise 400 TL, en pahalı otel rezervasyonu ise bir yetişkin için 13 bin TL olarak açıklandı. En uzun aktarma bekleme süresi de 34 saat ile New York - Pekin arasında gerçekleşti.