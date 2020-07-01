Denizli iş dünyasından Almanya’ya çağrı

01 Temmuz 2020

DENİZLİ-DÜNYA

Denizli’de 26 meslek odası ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu, Almanya’ya çağrı yaparak Türkiye’ye seyahat edilmemesini tavsiye eden ve dönüşte karantina uygulanmasını öngören politikasından vazgeçmesini istedi. Platform Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu, “Türkiye’deki turizm tesisleri sağlık bakımından güvenli olduklarını gösterir sertifikalara sahipler. Almanya’nın bu politikasından vazgeçmesini umuyoruz” dedi. Almanya’nın aldığı kararın, Türkiye turizmini ve bir turizm kenti olan Denizli’yi yakından ilgilendirdiğini söyleyen Memişoğlu, “Kararla ilgili şaşırtıcı olan, Almanya’nın, COVID-19 salgınını çok daha şiddetli geçirmiş ve ülkemizde yaşanılan süreçle kıyaslanmayacak düzeyde elim sonuçların yaşandığı ülkelere dönük olarak benzer politikayı benimsememiş olması. Almanya ve Türkiye aralarında güçlü ilişkiler olan iki ülke. Almanya’nın bu uygulaması gerek oradaki gurbetçilerimiz için gerekse tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen Almanlar için hayatı zorlaştırıcı etkilere neden oluyor” ifadelerini kullandı. Memişoğlu, “Ülkemiz, dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere, gönül rahatlığı ile tatil yapabilecekleri şekilde ev sahipliği yapmaya hazır. Üst düzeyde devam eden temasların sevindirici gelişmelerle sonuçlanmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.