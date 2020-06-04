"Didim yatırımların yeni merkezi olacak"

04 Haziran 2020

Leyla İLHAN



Geçen yılı 500 milyon dolarlık turizm geliri ile kapatan Didim’in turizmde yapılacak yatırımların yeni adresi olması bekleniyor. Sahip olduğu 2 milyon metrekarelik yatırıma uygun hazine arazileri ve yatırım maliyetlerinin Bodrum ve Belek gibi bölgelere göre daha uygun olmasının Didim’in ulusal ve uluslararası yatırımcıyı bölgeye çekeceği belirtiliyor.

Bölgenin turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Didim Genç İşadamları Derneği Fahri Başkanı ve Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu( GESİFED) Başkan Yardımcısı Özgür Deniz, Didim’in özellikle son 12 yılda ciddi sıçrama yaşadığını kaydederek, “Turizm Bakanlığı’nın bölgemizdeki 1 milyon 850 bin metrekarelik hazine arazisinin değerlendirilmesi ile ilgili ciddi bir çalışması var. Çünkü Didim’de ciddi anlamda otel açığı var. Turizmin iyi olduğu dönemlerde otellerde yer bulmak neredeyse imkansız. Bu açık şimdilik ikincil konutlarla kapatılıyor. Geçen yıl ikincil konularda 350-400 bin kiralama oldu. 27 bin yatağın olduğu otellerde ise 210 bin kişi kaldı. Buda bölgede otel açığını olduğunu gösteriyor” dedi. Bakanlıktan bekledikleri projelerin gerçekleşmesi konusunda ciddi şekilde iyimserlik olduğunu aktaran Deniz, “5 yılda 10 bin yataklı 10 tane tane süper beş yıldızlı otel yatırımı yapılıp, bu yatırımlar sağlık, kongre ve kruvaziyer turizm ile desteklenirse gelirimiz 500 milyon dolardan 1.500 milyar dolara çıkar.” diye konuştu.

“Bodrum’la aramızı kapatabiliriz”

Dünyada artık paranın çok daha değerli hale geldiğini bu nedenle yatırımların daha ucuz ancak daha fazla kazanacağı bölgelere yöneldiğini aktaran Deniz, “Bakanlığın Didim’i özel alan ilan etme isteğiyle birlikte yatırımcıların da ilgisi de Didim’e kaydı. Çünkü Bodrum ve Belek doygunluğa ulaştı. Didim’de Bodrum’a göre yatırım maliyetleri de yüzde 40 daha düşük. Ayrıca nemsiz bir havamız ve çok güzel bir kumsalımız var. Çok da güzel bir marinamız var. Bakanlık bu ciddi potansiyeli gördü ki turizmde değerlendirilecek 1. bölgeler arasına alma niyetini açıkladı. Bakanlık bu kararını sürdür ve yatırımlar yapılırsa Bodrum ve Belek gibi diğer bölgelerle aramızı hızlıca kapatırız.” yorumunu yaptı.

“Bu yılki turizm hedefimiz 300 milyon dolar”

Korona salgınının bölgeye etkisini de değerlendiren Deniz, otellerin kışın sattıkları yüzde 65-70 civarındaki paketlerin ne kadarının gerçekleşeceğini, ne kadarının iptal edileceğine dair henüz bir şey söyleyemediklerini kaydetti. Deniz, yaptıkları hesaplarda satılan turların yüzde 25’inin gelmesini beklediklerini ifade etti. Deniz, özellikle Almanya’nın seyahat izni vermesi halinde gurbetçilerin de bölgeye gelmesiyle bu yıl 300 milyon dolarlık bir gelirin elde edilebileceğini söyledi. Bölgede müstakil villalarda bu yıl satış fiyatlarının yüzde 15 oranında arttığını aktaran Deniz, birinci el villalarda fiyatların 800- 900 bin TL, sıfır daire fiyatlarının ise 400-450 bin TL arasında olduğunu belirtti.